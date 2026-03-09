Nación rechazó un reclamo contra la desregulación de la VTV

El Gobierno nacional rechazó el reclamo administrativo por “impropio” presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai), quien buscaba ponerle un freno a los cambios introducidos el año pasado para flexibilizar la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ).

La decisión, formalizada mediante decreto presidencial 139/26 del Boletín Oficial , también alcanza a las presentaciones de adhesión efectuadas por diversas personas físicas, empresas del sector y entidades vinculadas a la actividad de revisión técnica vehicular. Asimismo, se informó que con el dictado del acto queda agotada la vía administrativa, quedando habilitada la instancia judicial .

La decisión es contra el reclamo que las empresas que prestan el servicio de la VTV presentaron por el Decreto 196/25 con el que la administración libertaria modificó el régimen e introdujo varios cambios en la Ley de Tránsito .

En concreto, se cuestionaba principalmente los artículos 12 y 13, que modificaron el régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en aspectos como la periodicidad de las revisiones , el sistema de habilitación de talleres , la eliminación de la exclusividad de los operadores y la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados.

Entre los planteos, Catrai sostuvo que la ampliación de los plazos de revisión -de tres a cinco años para vehículos cero kilómetro y revisiones bianuales para unidades de hasta diez años de antigüedad- carecería de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos de seguridad vial. También cuestionó la eliminación de límites a la cantidad de talleres y la posibilidad de que concesionarias, importadores o talleres participen en el sistema de revisión, lo que, según la entidad, afectaría la imparcialidad del control.

Sin embargo, los organismos técnicos intervinientes -la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial- respaldaron las modificaciones introducidas. Según sus informes, los cambios se fundamentan en la evolución tecnológica del parque automotor, que presenta mayores estándares de seguridad y durabilidad, lo que permite ampliar los plazos de revisión sin afectar la seguridad vial.

Los cambios en la VTV que impulsó Nación

El decreto del año pasado, que la provincia de Buenos Aires no adhirió, determina que la VTV se podrá realizar en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”. Habrá que ver qué hace el Gobierno bonaerense con este cambio, ya que hay proyectos para modificar la verificación en el territorio.

Nuevos plazos para realizar la VTV:

Los autos 0 KM van a tener que realizar la primera VTV recién a los 5 años.

Los vehículos que tengan menos de 10 años de antigüedad deberán realizarla cada 2 años.

Los que excedan la década de antigüedad cada 1 año.

Fuente: Agencia DIB