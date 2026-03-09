Madrid fue la capital mundial del arte contemporáneo, con fuerte presencia argentina

Durante cinco días, Madrid fue la Capital Mundial del Arte Contemporáneo. Es que con tres grandes ferias -ARCOmadrid, JUSTMAD y CAN Art Fair, más una muestra en la Casa de América- del miércoles 4 al domingo 8 de marzo, la Semana del Arte de Madrid 2026 fue un imán internacional.

Música, arte y cerveza artesanal: llega a La Lucila del Mar la 2ª edición de la Oktubre Fest

Y, como es habitual, la presencia argentina se hizo notar con la participación de 17 galerías , entre ellas, Valk Gallery , una de las atracciones de JUSTMAD en el Palacio Neptuno, gracias a su responsable, la necochense Ana Stjener.

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid volvió a ser un éxito con 206 galerías de 36 países, más de 1.300 artistas y casi cien mil visitantes en sus cinco días. En su edición 45 en el complejo ferial IFEMA , se ha consolidado como una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo.

Entre las galerías argentinas que participaron en ARCOmadrid están Ruth Benzacar -con obras de Marina De Caro, Ulises Mazzucca y Tomás Saraceno-; Rolf Art -con Roberto Huarcaya, Clemencia Echeverri, Mapa Teatro, José Alejandro Restrepo y Cristina Piffer-; Herlitzka ; Lince -en la sección Opening; Barro , la galería de La Boca que integró la sección Perfiles Arte Latino con obra de Agustina; e Isla Flotante , con Roberto Jacoby.

CAN Madrid Matadero rs Matadero Madrid fue la sede del CAN Art Fair.

CAN Art Fair, revolución en el Matadero Madrid

En su 10.ª edición, la UVNT o Urvanity cambió de nombre, ahora se llama CAN Art Fair. Durante cuatro días -del 5 al 8 de marzo- tuvo como sede un lugar emblemático de la ciudad: el Matadero Madrid. A diferencia del Distrito Meatpacking de Nueva York o el de Copenhague -consagrados a la movida nocturna-, el antiguo matadero madrileño es una miniciudad de la cultura.

Allí, muy cerca del río Manzanares que atraviesa la ciudad, 65 galerías -entre ellas, la porteña Praxis- expusieron obras de nuevos artistas. La sección Foco Latam fue una de las favoritas del público.

Valk en JustMad rs Ana Stjener en el espacio que compartió su galería, Valk, con Skiascope.

JUSTMAD, una feria para descubrir talentos

Con 40 expositores de una docena países, la edición 17 de JUSTMAD en el Palacio de Neptuno confirmó que es el trampolín para nuevos artistas de todo el mundo, en especial de Latinoamérica. Precisamente, una de las exposiciones que más se destacó y que estaba en la Casa de América desde fines de febrero fue “Fronteras Móviles. Arte latinoamericano en circulación”.

Cinco galerías argentinas formaron parte de JUSTMAD 2026: Julia Baitalá -con obras de Fran Garriga, Cristina Hauk, Mariangeles Blanco, Iliana Regueiro y Sharon Cababie M.Yucas-; Gallery Labs -con Deborah Jafif y Alix Born-; Capital Art -con Doris Araujo, Melina Di Salvo, Gi Gioioa y Paula Rivero-; y dos importantes galerías que se unieron en un espacio en común, Skiascope -con obras de tres artistas argentinos: Santiago Carrera, Mercedes Larreta y Aku Menditeguy- y Valk Gallery, cuya directora Ana Stjerne concurrió por segunda vez consecutiva a JUSTMAD 2026.

Valk JustMad 3 rs Durante todo el JUSTMAD, Valk recibió muchas visitas.

Ana Stjerne: “Una semana para visibilizar el arte latinamericano”

La galerista de Necochea con ascendencia nórdica -su apellido, Stjerne significa “estrella” en danés- hace una década que está al frente de Valk Gallery y lleva 25 años como diseñadora de arte.

Por segunda vez en JUSTMAD, Ana contó a DIB que este año concurrió con obras de la cordobesa Valentina Grinspan (51) y la bonaerense Magda Love (40), con una colección inédita de pinturas que exploran la espiritualidad, la memoria y el tiempo.

“La Semana del Arte de Madrid es el lugar ideal no sólo para vender sino para hacer relaciones -relata Stjerne desde España. Vienen curadores de todo Europa, ansiosos por descubrir artistas emergentes. Magda Love, por ejemplo, es una artista muy conocida en Nueva York pero no en Europa, y merece ser conocida. Y JUSTMAD es una movida que le va a dar visibilidad”.

Valk JustMad 4 rs Los jóvenes ser acercaron a descubrir el arte latinoamericano.

A lo largo de los cuatro días de la feria, Ana rescató dos pequeñas anécdotas en su stand. “Un joven estuvo un largo rato mirando las obras de Valk. Me acerqué y le pregunté por qué había venido, y me respondió que había preguntado a una IA qué galería debía visitar según sus características, y la IA le dijo Valk. Luego me impactó una nena de unos cinco años, con una mochila de Frida Kahlo que contemplaba largamente las obras. Y reflexioné qué poco miramos directamente con los ojos y sí a través de los celulares”.

Stjerne enfatiza que comprar arte no es sólo para ricos. “Al contrario, en nuestro stand había obras a partir de 300 euros, hay arte para todos los presupuestos. Y si bien por lo general visitan nuestro espacio personas de más de 50 años, en esta ocasión hubo muchos jóvenes porque JUSTMAD es una semana para visibilizar el arte latinoamericano”.

ana stjerne rs Ana, junto a Graciela Sapia, la directora de Gallery Labs, otra de las presencias argetinas.

Sin embargo, a diferencia de la edición anterior, JUSTMAD tuvo menos ventas de lo esperado. “Es evidente que el contexto internacional afectó el poder de compra. Hubo habitués que el año pasado llevaron varias obras pero esta vez pasaron, miraron, admiraron, pero no compraron porque ante la posibilidad de que se extiendan los combates en Irán, prefieren cuidar el dinero. Por lo demás, fue todo un éxito, es la puerta a Europa para el arte latinoamericano”.

Fuente Agencia DIB