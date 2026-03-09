lunes 09 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026 - 08:48

Clases parciales en PBA por un nuevo paro de docentes y estatales

Pese a haber acordado un aumento salarial del 7,5%, algunos gremios adhieren a la convocatoria por el Día Internacional de la Mujer, que fue el domingo.

Por Agencia DIB
Un aula de una escuela vacía.
Un aula de una escuela vacía.

Muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires volverán a tener este lunes una jornada complicada y con clases parciales debido a un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires ( Suteba).

Más noticias
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Cómo quedaron los sueldos de estatales y docentes tras el acuerdo paritario con la Provincia
Las autoridades de la FEB. 

Los docentes bonaerenses aceptaron la oferta salarial y Kicillof cerró la paritaria

La medida se inscribe en la adhesión al Paro Internacional Feminista por el Día Internacional de la Mujer (8M), que se celebró el domingo. A diferencia de los paros de la semana pasada, esta huelga no responde principalmente a un reclamo salarial sino a la convocatoria vinculada a la jornada de lucha feminista. En territorio bonaerense, estatales y docentes aceptaron una oferta del 7,5% para los próximos dos meses.

En concreto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó “a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”. En ese sentido, cada gremio provincial que adhiere a Ctera elige si se pliega o no. En la provincia de Buenos Aires, Suteba se sumó.

Sin embargo, la adhesión será mayor porque los auxiliares de la educación, nucleados en ATE y responsables de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos escolares, también forman parte del paro.

La medida se suma al paro en universidades públicas, anunciada por personal docente y no docente en reclamo a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Será desde el 16 hasta el 22 de marzo, prorrogando el comienzo del semestre educativo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cómo quedaron los sueldos de estatales y docentes tras el acuerdo paritario con la Provincia

Los docentes bonaerenses aceptaron la oferta salarial y Kicillof cerró la paritaria

La Provincia ofertó un 9% en tres cuotas y docentes están a un paso del acuerdo

La Provincia recibe a estatales y advierte: "Hicimos la mejor paritaria de Argentina"

ATE se suma a docentes y judiciales y el paro del lunes 2 se sentirá con fuerza

Violencia de género en la Provincia: 146.000 causas y 78 femicidios en 2025

ADEPA: "Proteger a las mujeres periodistas es proteger la pluralidad de voces"

Bahía Blanca: las mujeres que hace un año salvaron a quince bebés en medio de la inundación

Luján: las mujeres que se ganaron su lugar en el cuerpo de bomberos

Bahía Blanca: qué pasó con las causas judiciales iniciadas después de la inundación

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades sobre el Régimen Penal Juvenil. (Kindel Media/pexels.com)

El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil: las claves