Ezeiza: detuvieron a una "viuda negra" de 31 años, que también es oficial de Policía

El uniforme y el armamento de la detenida.

Una mujer de 31 años, que es personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fue detenida en la localidad de Ezeiza acusada de engañar, drogar y robar a un hombre de 64 años, en un hecho conocido como " viuda negra ".

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Mediante la aplicación de citas Bumble , la víctima, identificado como Cayetano S., conoció a Lucía Fernanda Díaz Da Mota, con quien mantuvo un encuentro en su domicilio luego de compartir una cena, informó Noticias Argentinas. Bumble es una app con más de 50 millones de usuarios activos en todo el mundo.

El uniforme y el armamento de la detenida.

El hombre habría perdido la consciencia debido a que ingirió una bebida y al despertarse comprobó que le faltaban objetos de valor . Además después tuvo que ser internado.

Cayetano radicó la denuncia en la Justicia. Personal de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto a agentes de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, analizó imágenes de cámaras de seguridad, las que constataron que la mujer es Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aunque actualmente se encontraba de licencia médica por motivos psiquiátricos.

allanamiento viuda negra rs Parte de las pertenencias encontradas durante el allanamiento. NA

Por otra parte, al allanar el domicilio de Da Motta, en Ezeiza, se encontraron cuatro celulares, seis relojes de alta gama, perfumes, dos valijas pertenecientes a las víctimas, llaves de apertura, dos comandos de apertura (controles remotos) y ropa sensual que la acusada vestía durante los ilícitos.

La mujer formaría parte de una organización dedicada a robos con metodología de "viuda negra", captando hombres a través de aplicaciones o redes sociales.

Fuente Agencia DIB