miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 17:05

Ezeiza: detuvieron a una "viuda negra" de 31 años, que también es oficial de Policía

La víctima, un hombre de 64 años, habría sido drogada antes de sufrir el robo de sus pertenencias. En la casa de la “viuda negra”, en Ezeiza, se hallaron celulares, relojes y perfumes, producto de otros robos.

Por Agencia DIB
El arresto de la viuda negra de Ezeiza.

El arresto de la viuda negra de Ezeiza.

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El uniforme y el armamento de la detenida.

El uniforme y el armamento de la detenida.

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Parte de las pertenencias encontradas durante el allanamiento.

Parte de las pertenencias encontradas durante el allanamiento.

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Una mujer de 31 años, que es personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fue detenida en la localidad de Ezeiza acusada de engañar, drogar y robar a un hombre de 64 años, en un hecho conocido como "viuda negra".

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Mediante la aplicación de citas Bumble, la víctima, identificado como Cayetano S., conoció a Lucía Fernanda Díaz Da Mota, con quien mantuvo un encuentro en su domicilio luego de compartir una cena, informó Noticias Argentinas. Bumble es una app con más de 50 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Una cita que terminó en robo

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El uniforme y el armamento de la detenida.

El uniforme y el armamento de la detenida.

El hombre habría perdido la consciencia debido a que ingirió una bebida y al despertarse comprobó que le faltaban objetos de valor. Además después tuvo que ser internado.

Cayetano radicó la denuncia en la Justicia. Personal de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto a agentes de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, analizó imágenes de cámaras de seguridad, las que constataron que la mujer es Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aunque actualmente se encontraba de licencia médica por motivos psiquiátricos.

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Parte de las pertenencias encontradas durante el allanamiento.

Parte de las pertenencias encontradas durante el allanamiento.

Por otra parte, al allanar el domicilio de Da Motta, en Ezeiza, se encontraron cuatro celulares, seis relojes de alta gama, perfumes, dos valijas pertenecientes a las víctimas, llaves de apertura, dos comandos de apertura (controles remotos) y ropa sensual que la acusada vestía durante los ilícitos.

La mujer formaría parte de una organización dedicada a robos con metodología de "viuda negra", captando hombres a través de aplicaciones o redes sociales.

Fuente Agencia DIB

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