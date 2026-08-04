martes 04 de agosto de 2026
4 de agosto de 2026 - 18:35

Estupor en Sierra de la Ventana: debutó en un streaming y murió de un infarto en la transmisión

El comunicador Pablo Balario se descompensó a poco de iniciado el primer envío del canal de streaming regional Comadreja TV.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Pablo Balario

Un reconocido comunicador de Sierra de la Ventana, Pablo Balario, falleció el lunes mientras realizaba la primera transmisión en vivo de su nuevo canal de streaming, Comadreja TV. El caso generó conmoción en la localidad y la región, donde cosechaba cientos de seguidores.

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Según informó La Brújula 24, la descompensación se produjo cuando el programa llevaba 1 hora y 23 minutos al aire, en medio de una charla de mesa. Minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

Ante la expectativa del estreno del proyecto, antes del envío Balario había hablado con medios locales, donde expresó su entusiasmo por la iniciativa, en la que iba a estar acompañado por amigos, y compartió detalles sobre la propuesta que estaba por iniciar.

Figura querida

Balario fue conductor y locutor en distintas celebraciones populares de la región. Entre ellas, participó en las últimas ediciones de la tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos, en Sierra de la Ventana, y de la primera Fiesta del Salame Serrano.

Las redes cosecharon decenas de saludos y muestras de afecto para el comunicador bonaerense.

Fuente: Agencia DIB

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