Fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias a cargo de entidades de control de medicamentos

Con 114 muertes confirmadas, la investigación judicial por el fentanilo adulterado avanza sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y busca determinar la responsabilidad de los organismos estatales de control.

En el marco de la investigación por el fentanilo contaminado involucrado en los decesos de 114 personas, el juez Ernesto Kreplak ordenó este martes la detención de dos responsables de los organismos de control de medicamentos que estaban en funciones al momento de la producción y distribución de este fármaco de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

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Se trata de Nélida Agustina Bisio , exdirectora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Carmen Mantecón Fumado , la exresponsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El operativo, llevado a cabo en el Ministerio de Salud de la Nación, requirió información sobre los ingresos y egresos a esa dependencia del Estado entre los años 2024 y 2025. Desde la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones expresaron que entregaron la documentación solicitada y que están a disposición de la causa desde sus inicios.

Los investigadores buscan determinar qué controles realizaron la ANMAT y el INAME sobre los laboratorios involucrados en la producción del fármaco contaminado, si se detectaron irregularidades, y si existieron omisiones que permitieron que los lotes contaminados continuaran llegando a centros médicos de distintas jurisdicciones del país antes de ser retirados del mercado.

Trama compleja

La investigación por el fentanilo contaminado comenzó formalmente el 12 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó una denuncia tras el brote de infecciones intrahospitalarias detectado semanas antes en el Hospital Italiano de La Plata. Los primeros pacientes afectados presentaban cuadros severos que no respondían a causas habituales y que derivaron en múltiples fallecimientos.

Pericias posteriores realizadas por el Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en las muestras de los pacientes coincidían genéticamente con las detectadas en ampollas de fentanilo pertenecientes a los lotes 31.202 y 31.244. Las sustancias contaminadas contenían Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y habían sido elaboradas en diciembre de 2024 por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, junto con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, encabezada por la fiscal María Laura Roteta.

Actualmente hay 14 procesados, entre ellos Ariel García Furfaro, Nilda Furfaro, Damián García, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

Las pericias y testimonios incorporados al expediente revelaron que los laboratorios acumulaban múltiples advertencias previas de la ANMAT por fallas graves en la producción y trazabilidad de medicamentos como dopamina, propofol, diclofenac, morfina y fentanilo. Pese a ello, las empresas nunca fueron inhabilitadas.

Las muertes y el alcance nacional

Se estima que más de 300 mil ampollas de fentanilo de HLB Pharma fueron distribuidas en distintos puntos del país. Aunque oficialmente se informó el recupero de los lotes contaminados, el temor persiste en varias provincias.

Hasta ahora se registraron víctimas fatales en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y Capital Federal. Muchas familias continúan reclamando información para determinar si sus familiares fueron alcanzados por el opioide adulterado.

Las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense concluyeron que, en los casos analizados, la administración del fentanilo contaminado “fue clave en el desenlace fatal de 114 pacientes”.

Los organismos de control, en la mira

En la segunda etapa de la investigación, el juez Kreplak avanzó sobre el rol de los organismos de control sanitario. La causa comenzó a indagar en la actuación de la ANMAT y del INAME, debido a las inspecciones previas y a las alertas que no derivaron en sanciones definitivas.

La resolución judicial detalla fallas graves en los sistemas de control: medicamentos producidos en áreas no habilitadas, ensayos de esterilidad deficientes, registros adulterados, agua para inyectables con niveles de arsénico superiores a los permitidos y liberación de lotes sin contar con resultados microbiológicos concluidos.

Entre 2018 y 2024, la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia vinculados a HLB Pharma, de los cuales el 86% fueron considerados válidos. En al menos 38 oportunidades se ordenó retirar productos del mercado. Sin embargo, la operatoria continuó.

Fuente: Agencia DIB