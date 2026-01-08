jueves 08 de enero de 2026
8 de enero de 2026 - 14:30

Brindis con viudas negras: un mecánico de Pergamino fue desvalijado por dos mujeres el día de Fin de Año

El trabajador había conocido a las mujeres por redes sociales. Llegaron a su taller la tarde del 31 de diciembre, lo drogaron y le robaron.

Por Agencia DIB
Las detenidas, acusadas de drogar y robar a un mecánico en Pergamino.

Un mecánico de la ciudad bonaerense de Pergamino fue víctima de una clásica maniobra de viudas negras, luego de ser seducido por dos mujeres a través de redes sociales, quienes lo durmieron durante un encuentro y le robaron una importante suma de dinero. Parte del botín, según la investigación, fue utilizado para comprar asado para los festejos de Año Nuevo.

El hecho ocurrió en la ciudad bonaerense durante la tarde del miércoles 31 de diciembre, cuando las dos mujeres, de 23 y 33 años, se presentaron en el taller mecánico de la víctima. El contacto previo se había iniciado por redes sociales, donde mantenían charlas subidas de tono e intercambio de imágenes eróticas.

Desnudo y asaltado

Todo transcurría sin sobresaltos hasta que el hombre tomó un vaso de cerveza y se desvaneció. En ese momento, las acusadas aprovecharon la situación para desvalijar el lugar, llevándose 700 mil pesos en efectivo y un teléfono celular, entre otras pertenencias.

La escena fue descubierta horas más tarde por los hijos del mecánico, quienes, preocupados porque su padre no llegaba a la cena de Fin de Año, se dirigieron al taller. Allí lo encontraron desnudo, desorientado y sin sus objetos de valor.

Asado ilícito

Tras realizar la denuncia, la víctima brindó ante el fiscal Francisco Furnari los nombres de las sospechosas, lo que permitió avanzar rápidamente con la investigación. El análisis de cámaras de seguridad, redes sociales y testimonios fue clave para reconstruir los movimientos posteriores al robo.

Según se constató las acusadas, con parte del dinero sustraído, compraron asado para festejar Año Nuevo con su familia.

Con esos elementos, el Juzgado de Garantías ordenó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de ambas mujeres.

En las próximas horas, la Justicia evaluará si la acusada más joven accede al beneficio de la excarcelación, ya que es madre y debe amamantar a su hijo. En tanto, la mujer de 33 años continuará detenida debido a que registra antecedentes penales.

Fuente: Agencia DIB

