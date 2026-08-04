martes 04 de agosto de 2026
4 de agosto de 2026 - 20:30

Alertas por viento y tormentas: se viene el Pampero, con ráfagas superiores a 75 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que afectará al Litoral y a toda la provincia de Buenos Aires.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Se esperan tormentas y vientos fuertes en toda la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Se esperan tormentas y vientos fuertes en toda la provincia de Buenos Aires. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla para el próximo jueves por tormentas y vientos fuertes que alcanzará a las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y todo el territorio bonaerense.

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Los dos fenómenos, ráfagas y precipitaciones, mantendrán una "doble alerta" en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires a excepción del extremo sudoeste, que de momento no se verá severamente afectado por los efectos del Pampero, que soplará con fuerza en la región.

Una alerta amarilla advierte sobre la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Ante estas inclemencias, el SMN recomienda:

Tormentas:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de zonas inundables.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Vientos y ráfagas

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.
Se vienen días de fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires.

Se vienen días de fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué es el Pampero?

El SMN define al Pampero como un viento frío y rafagoso que proviene del sur o sudoeste y se produce luego del pasaje de un frente frío.

Tal como su nombre lo indica, es característico de la región Pampeana en Argentina y de Uruguay. Su desarrollo, además de fuertes ráfagas de viento, produce un marcado descenso de temperatura.

Existen dos tipos de Pamperos:

  • Pampero Húmedo: cuando produce precipitaciones;
  • Pampero Seco (o sucio): no tiene humedad suficiente para generar lluvias y es común que esté acompañado de una tormenta de tierra en zonas áridas.

Tomando en cuenta el pronóstico del SMN, en las próximas horas se desarrollará el Pampero húmedo, acompañado de precipitaciones de variada intensidad en toda la PBA.

Fuente: Agencia DIB

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