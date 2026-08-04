martes 04 de agosto de 2026
4 de agosto de 2026 - 14:46

Cañuelas: un entrenador de kickboxing golpeó a su pareja y atrincheró a su familia

Walter Garavaglia, exdirector de la Escuela Municipal de Kickboxing y docente de matemáticas, protagonizó una noche de furia en Cañuelas, con golpes y disparos.

Por Agencia DIB
El docente y entrenador de kickboxing detenido en Cañuelas.

El docente y entrenador de kickboxing detenido en Cañuelas.

El Ciudadano
Garavaglia es un prestigioso árbitro de MMA.

Garavaglia es un prestigioso árbitro de MMA.

Un conocido deportista de Cañuelas, profesor de artes marciales, docente y árbitro internacional de 48 años desató una pesadilla plena de violencia en su casa, donde agredió a su pareja, mantuvo cautivos a sus hijos menores y realizó dos disparos con un arma antes de ser arrestado por las fuerzas de seguridad.

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El agresor. como informó El Ciudadano, fue identificado como Walter Garavaglia (48), un instructor de trayectoria en el ambiente de las artes marciales mixtas (MMA) y el boxeo, exdirector de la Escuela Municipal de Kickboxing local y profesor de matemáticas en escuelas secundarias.

Una noche de furia en Cañuelas

Garavaglia es un prestigioso árbitro de MMA.

Garavaglia es un prestigioso árbitro de MMA.

Los hechos se produjeron el domingo por la noche, tras un llamado de alerta al 911 que denunciaba una violenta discusión familiar con un hombre armado en una propiedad de la calle Acuña, entre Rivadavia y Mitre, en Cañuelas.

Al llegar la policía comprobó que Garavaglia había atacado a golpes a su pareja, provocándole una lesión en el pómulo izquierdo, y le impedía salir del inmueble junto a los hijos menores de edad de la familia. En medio del violento episodio, el sospechoso efectuó dos disparos, lo que hizo temer el peor desenlace y aceleró el accionar policial.

Al despliegue policial se sumaron efectivos de la Guardia Urbana, inspectores de Tránsito para cortar la circulación en la manzana y ambulancias con personal médico del Hospital Marzetti, quienes luego asistieron a las víctimas a las que Garavaglia dejó salir de la casa.

Luego de liberar a su pareja y a sus hijos, decidió atrincherarse en el inmueble junto a su madre, de 83 años, a quien recién le permitió salir porque se encontraba en un estado de shock,

Durante casi tres horas la zona permaneció perimetrada en medio de un clima de tensión, marcado por los gritos e insultos que venían desde el interior de la finca. Finalmente, a las 23:30, el entrenador cedió a la mediación de la policía, abrió la puerta y se entregó pacíficamente.

Tras la detención, los peritos de la Policía Científica ingresaron al domicilio y secuestraron un revólver calibre .22 corto (con cinco municiones intactas y los casquillos de las detonaciones realizadas) y una escopeta de doble caño, en condiciones operativas.

Fuente: Agencia DIB

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