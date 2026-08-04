Horror en Villa Elisa: encontró a su amiga muerta dentro de un pozo en el patio de la casa

Un episodio trágico estremece por estas horas a la localidad platense de Villa Elisa: una mujer encontró muerta a una amiga, enterrada en un pozo séptico en el patio de su casa, ubicada en la esquina de 25 y 413, en la mencionada localidad del Gran La Plata.

De acuerdo al diario El Día, según los primeros datos del caso, la víctima estaba vestida, con medio cuerpo enterrado, y se cree que se encontraba limpiando una cámara séptica con una bomba y que por causas que se buscan establecer sufrió una descarga eléctrica. Ese habría sido el motivo por el cual perdió la vida, por lo que en principio descartan que se trate de un femicidio.

La mujer fue identificada pocas horas luego del hallazgo: se trata de Sandra Cañete, de 59 años. Las primeras pericias indicaron que no se detectaron accesos forzados ni faltantes en la propiedad, por lo que la investigación apunta, en principio, a una muerte accidental.

URGENTE #LaPlata

413 y 25. Investigan la muerte de una mujer. Primero se habló de un supuesto femicidio al encontrar a la víctima metida dentro de un pozo, pero después tomó cuerpo la hipótesis de un accidente doméstico, ya que en la escena encontraron una bomba centrífuga, un… pic.twitter.com/kIx01YKctd — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 4, 2026 La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" y quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien ordenó la realización de la autopsia y la incorporación de testimonios de familiares y allegados para reconstruir las circunstancias del hecho.

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