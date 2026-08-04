Vivoratá: identificaron a la mujer hallada muerta en una bolsa y se investiga qué pasó

El viernes pasado un episodio generó fuerte impacto en la comunidad de Vivoratá, partido de Mar Chiquita: el cuerpo de una mujer fue encontrado dentro de una bolsa , en estado de descomposición, a la vera del camino Chara Huinca, en las inmediaciones del acceso al Parque Eólico de la localidad.

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En las últimas horas, los investigadores lograron establecer que la víctima era una mujer de Mar del Plata, de 40 años, cuya identificación decidió preservarse .

A partir de esa información, los investigadores reconstruyeron parte de su entorno y determinaron que la mujer ejercería el trabajo sexual en la zona.

Según el portal Mi8, pese a que la escena donde fue encontrado el cuerpo presenta características compatibles con un homicidio, el fiscal Ramiro Anchou mantiene la causa caratulada como "averiguación de causales de muerte", ya que los estudios forenses todavía no lograron determinar con precisión cómo fue asesinada la mujer.

Nuevas pericias

De acuerdo a los primeros estudios, estiman que el cuerpo llevaba alrededor de 15 días en el lugar en el que fue hallado. Esos datos serán ratificados con los resultados de nuevas pericias que ordenó el fiscal.

Con la identificación de la víctima, los pesquisas intentan reconstruir sus últimos movimientos, establecer con quiénes tuvo contacto antes de desaparecer y determinar quién abandonó el cuerpo en ese sector rural del partido de Mar Chiquita.

El descubrimiento del cadáver ocurrió el viernes pasado, cuando un hombre que recorría la zona junto a sus perros advirtió una bolsa ubicada junto a una zanja. Alertado por el comportamiento de los animales, se acercó y comprobó que contenía restos humanos.

Fuente: Agencia DIB