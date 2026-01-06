Prisión preventiva para la "Viuda negra" de San Nicolás

El juez Ricardo Prati, del Juzgado de Garantías N° 2 de la ciudad de San Nicolás, decidió que una mujer acusada de cometer al menos una decena de delitos bajo la modalidad de “Viuda negra” permanezca en prisión preventiva durante todo el juicio.
La acusada -Mónica Santo, de 42 años- había sido detenida el miércoles 3 de diciembre en su domicilio del barrio Belgrano. En el lugar secuestraron prescripciones médicas y pastillas estupefacientes que serían las utilizadas para consumar los ataques, informó El Norte.
Conmoción en San Nicolás y alrededores
Las últimas denuncias son por cuatro robos y una defraudación informática en Rosario, Ramallo y San Nicolás, que se suman a cinco hechos anteriores y a una condena a dos años en suspenso, en todos los casos, por delitos de la misma naturaleza. Estos últimos hechos habrían ocurrido en noviembre de 2025 y llevaron incluso a que algunas víctimas debieran ser hospitalizadas.
Cómo actuaba la “Viuda negra”
Según lo recopilado por la fiscalía, la “viuda negra” se contactaba con hombres a través de la red social Tinder buscando entablar algún tipo de relación. Una vez a solas, les hacía tomar una sustancia que las llevaba a perder la conciencia. Cuando la víctima estaba dormida, les robaba dinero, joyas, celulares y hasta hacía compras con sus tarjetas de débito y crédito.