Prisión preventiva para la "Viuda negra" de San Nicolás

El juez Ricardo Prati, del Juzgado de Garantías N° 2 de la ciudad de San Nicolás, decidió que una mujer acusada de cometer al menos una decena de delitos bajo la modalidad de “Viuda negra” permanezca en prisión preventiva durante todo el juicio.

La acusada -Mónica Santo, de 42 años- había sido detenida el miércoles 3 de diciembre en su domicilio del barrio Belgrano. En el lugar secuestraron prescripciones médicas y pastillas estupefacientes que serían las utilizadas para consumar los ataques, informó El Norte.

Conmoción en San Nicolás y alrededores Las últimas denuncias son por cuatro robos y una defraudación informática en Rosario, Ramallo y San Nicolás, que se suman a cinco hechos anteriores y a una condena a dos años en suspenso, en todos los casos, por delitos de la misma naturaleza. Estos últimos hechos habrían ocurrido en noviembre de 2025 y llevaron incluso a que algunas víctimas debieran ser hospitalizadas.

Cómo actuaba la “Viuda negra” Según lo recopilado por la fiscalía, la “viuda negra” se contactaba con hombres a través de la red social Tinder buscando entablar algún tipo de relación. Una vez a solas, les hacía tomar una sustancia que las llevaba a perder la conciencia. Cuando la víctima estaba dormida, les robaba dinero, joyas, celulares y hasta hacía compras con sus tarjetas de débito y crédito.

Uno de los últimos casos se conoció tras un accidente de tránsito. El conductor que embistió al otro vehículo manifestó no saber cómo había llegado hasta allí, que solo recordaba haberse encontrado con una mujer que conoció por redes sociales y que tomó mate con ella frente al río, en San Nicolás. Tras el choque, este taxista de 52 años se dio cuenta de que le faltaban la billetera y el celular.

Otro hombre, de 73 años, relató un hecho similar, pero en Villa Constitución. La diferencia fue que al resistirse, también fue golpeado. Cuando se encontraba en el sanatorio donde fue internado, comprobó que le habían robado 480.000 pesos, 100 dólares y un celular. A fines de octubre, se hizo amiga de una comerciante de San Nicolás y tras dormirla con un estupefaciente, la llevó a su casa, pero no pudo robar nada, sólo los anillos.

En agosto de 2024 ya había sido detenida por drogar y robar a un hombre de 77 años. Lo encontró su hija tirado en la cama en estado de inconsciencia y tuvo que ser internado.

Mónica Santo habría participado en al menos otros cinco casos, de similares características. Fuente: Agencia DIB

