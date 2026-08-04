Luego de hablar de sus adicciones, el HDC de Saavedra quiere investigar al intendente Nebot

El intendente de Saavedra, Matías Nebot , se refirió a la conformación de una Comisión Investigadora en el Honorable Concejo Deliberante, luego de que expusiera públicamente que atraviesa un proceso de recuperación de una adicción a las drogas .

Nebot dijo a medios locales que se pondrá "a entera disposición" de cualquier investigación, aunque cuestionó la actitud de algunos concejales y advirtió sobre la necesidad de separar la política de la justicia.

El jefe comunal aseveró además que no se arrepiente de haber hablado de sus consumos problemáticos, ya que lo hizo con ánimo de ayudar a otras personas que se encuentren en la misma situación.

"Lo hice porque tenía una red de contención para afrontar esta enfermedad: mi familia, mis amigos y el contexto. Hoy no todos tienen esa posibilidad. Si mi experiencia sirvió o sirve para ayudar aunque sea a una persona, me siento realizado. No me arrepiento de haberlo dicho", expresó a Semanario Reflejos, de acuerdo al portal La Nueva.

Más allá de señalar que le sorprende que algunos ediles de la oposición toman "posición de jueces", aseguró que colaborará con cualquier instancia de investigación que se disponga. "Voy a estar a entera disposición de cualquier comisión investigadora, sea de la Justicia o de quien fuera, porque no tengo nada que ocultar. Lo único que hice fue hacerme cargo de una situación y tratar de ayudar a otros desde mi experiencia", subrayó el intendente.

"Tu experiencia tiene que ayudar"

Sobre la repercusión que tomó su caso, Nebot reveló que nunca imaginó que sus declaraciones tendrían tanto impacto. "Como salió del corazón, no tomé conciencia de que iba a salir en todos lados. En mi cabeza estaba lo que me decía mi viejo: 'Tenés que contarlo, tu experiencia tiene que ayudar'".

Además, agradeció las numerosas muestras de apoyo que recibió de vecinos del distrito. "No puedo dejar de agradecer a la infinidad de vecinos que me llamaron o tocaron el timbre para brindarme su apoyo."

Nebot pidió prudencia en el desarrollo del proceso político e institucional y adelantó que afrontará la situación con asesoramiento legal. "Tenemos que ser cuidadosos cuando la Justicia se mezcla con la política. Por eso cuento con el asesoramiento de abogados", aclaró.

Fuente: Agencia DIB