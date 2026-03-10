Marilyn 'Lali' Esquivel fue reconocida por el Concejo Deliberante de La Plata

Marilyn “Lali” Esquivel, capitana del plantel de fútbol femenino de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue distinguida.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Concejo Deliberante de La Plata realizó una sesión especial para reconocer a mujeres destacadas de la ciudad por su trayectoria y compromiso en distintos ámbitos, entre ellos el deporte, la cultura, la producción y el trabajo comunitario. Entre las homenajeadas se destacó Marilyn “Lali” Esquivel, capitana del plantel de fútbol femenino de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien recibió la distinción por su aporte al desarrollo del deporte y su destacada carrera dentro del fútbol femenino.

Trayectoria Esquivel llegó al club en 2018, procedente de Villa San Carlos, justo en el año en que el fútbol femenino retomó su actividad de manera institucional en Gimnasia. Desde entonces, se consolidó como líder y referente del plantel, participando de momentos históricos como el ascenso a la Primera División y el debut internacional del equipo, hitos que marcaron el crecimiento de la disciplina y reforzaron su rol como figura inspiradora para compañeras y jóvenes futbolistas en formación.

Foto-Lali Su trayectoria también incluye un breve paso por Olimpia de Paraguay, tras el cual regresó a La Plata para continuar defendiendo la camiseta tripera. Desde la institución valoraron su compromiso, constancia y capacidad de liderazgo, destacando que su influencia va más allá de la cancha y que representa los valores del club dentro y fuera del campo de juego.

Embed - Lali Esquivel distinguida en La Plata Raíces Además de su carrera deportiva, “Lali” es hija de Walter Esquivel, un excombatiente de Malvinas, un dato que suma una dimensión personal a su historia sin interferir en la razón del reconocimiento.

Para Gimnasia, la distinción de su capitana reafirma el compromiso del club con la igualdad y la visibilidad del deporte femenino, reconociendo a figuras que impulsan la disciplina y proyectan a futuras generaciones hacia un futuro con mayor protagonismo. Con esta distinción, Esquivel se suma al grupo de mujeres platenses que dejan su huella en la ciudad y consolidan el fútbol femenino como un espacio de formación, esfuerzo y liderazgo. Fuente: Agencia DIB

