martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 10:13

Azul: presos y agentes penitenciarios reacondicionaron una escuela rural

Los internos de la Unidad 14 de General Alvear restauraron y pintaron la Escuela Primaria N° 15 de la Colonia San Salvador del Valle, un paraje rural de Azul.

Por Agencia DIB
En Azul, los detenidos pusieron manos a la obra.

El Tiempo de Azul
La Escuela Primaria 15 lista para recibir a los alumnos.

El Tiempo de Azul

En un gesto solidario y dentro del programa "Manos a la obra", personas privadas de libertad y personal penitenciario de la Unidad 14 de General Alvear restauraron y pintaron la Escuela Primaria N° 15 de la Colonia San Salvador del Valle, un paraje rural del partido de Azul.

Las tareas consistieron en el lijado, tratamiento de muros y pintura integral del edificio. La labor técnica fue ejecutada por Emiliano y Kevin, dos presos que aplicaron sus conocimientos en oficios para el beneficio del establecimiento educativo, informó El Tiempo de Azul.

La iniciativa, que contó con el respaldo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Juan Martín Mena, permitió que los internos apliquen oficios de pintura y tratamiento de paredes.

Una escuela impecable para el inicio de clases

Escuela Azul 2 rs
La Escuela Primaria 15 lista para recibir a los alumnos.

El proyecto buscó fomentar hábitos de trabajo y responsabilidad, fortaleciendo el vínculo solidario con las comunidades rurales como la de Colonia San Salvador del Valle, que no cuenta con una localidad base sino que está formada por familias dispersas en la zona.

El proyecto fue coordinado por la jefatura de la Unidad 14, encabezada por su director, Marcos Cala, y contó con la colaboración activa de la directora de la escuela, Florencia Vilchez, junto a auxiliares y docentes, quienes agradecieron la rapidez de los trabajos que, fueron terminados mucho antes del inicio de clases.

Fuente Agencia DIB

