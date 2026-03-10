La Fundación Mirgor lanzó su Programa de Becas 2026 para jóvenes de escuelas técnicas

La Fundación Mirgor abrió la convocatoria para su Programa de Becas 2026 , destinado a estudiantes destacados de escuelas secundarias técnicas en las comunidades donde opera la compañía. La iniciativa, que lleva el lema "Juntos construimos futuro" , tiene como propósito “ acompañar a jóvenes talentos en la etapa final de su secundario técnico y facilitar su transición hacia la vida profesional”.

Este año, la Fundación otorgará 25 becas con un valor mensual de $ 100.000 , durante los ocho meses que van de abril a noviembre de 2026 .

Según informó, podrán postularse estudiantes de los dos últimos años de escuelas técnicas con orientaciones en electrónica, programación, informática, electromecánica, maestro mayor de obras, producción agropecuaria, gestión y organización, y técnico químico, que residan en Río Grande y Ushuaia (Tierra del Fuego) y en Baradero , Escobar , Zárate y Bolívar (Buenos Aires).

Los criterios de selección ponderan la situación socioeconómica familiar, los antecedentes académicos -con un promedio mínimo de 7 en materias de formación técnica específica - y la motivación personal del postulante, expresada en un video de presentación.

El formulario de inscripción se recibe hasta el 24 de marzo y está disponible en este enlace.

"El Programa de Becas es una apuesta concreta al talento de nuestras comunidades. No es solo un apoyo económico: es un acompañamiento que busca que cada joven pueda desarrollar su máximo potencial en la carrera que eligió", expresó María Soledad Bertona, directora de Fundación Mirgor.

Fuente: Agencia DIB