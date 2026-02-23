FATE: sin acuerdo entre la empresa y el gremio, el Gobierno convocó a un nuevo encuentro

El cierre de la empresa FATE.

“No ha sido posible arribar a un acuerdo” entre la empresa FATE y el gremio que nuclea a los trabajadores, según informó esta tarde el Ministerio de Capital Humano, que dio cuenta de la convocatoria a una nueva reunión Para el miércoles 4.

“La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informa que, habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”, reza el comunicado de la cartera que comanda Sandra Pettovello.

“En este marco -agrega el texto-, la Secretaría de Trabajo ha dispuesto la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”. Y cierra: “El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”.

Capital Humano El cierre de FATE Esta mañana, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que FATE “está mal” desde que tiene memoria, y explicó que le llamó la atención el anuncio de su cierre en medio de la discusión de la reforma laboral y el paro de la CGT. “FATE viene cerrando hace veinte años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que FATE está mal. La verdad es que me llama más la atención el día que se que intentó cerrar porque hace tiempo que FATE está mal”, dijo Bullrich, citada por la agencia Noticias Argentinas. Y siguió: “Hace tiempo que tiene un sindicato que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar. Así que son como esos casos emblemáticos de empresas que siguen sin saber por qué producen”.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas llevarán adelante mañana a las 18 una concentración en la puerta de la planta, en la localidad de San Fernando, en solidaridad con los trabajadores de la empresa que aún permanecen dentro de la fábrica. De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, el encuentro se realizará a las 18 con el objetivo de “exigirle a la CGT un paro general de 36 horas con movilización” para la próxima sesión en el Senado, donde se volverá a tratar el proyecto de reforma laboral que ya fue aprobado la semana pasada por ambas cámaras del Congreso. Tal como informó la agencia DIB la semana pasada, después de meses de tensión, paradas de planta y negociaciones fallidas, FATE cerró de manera definitiva sus operaciones en Argentina tras más de 80 años de historia. La decisión marcó un punto de quiebre para la industria del neumático y encendió señales de alarma sobre el presente del sector manufacturero local. Fueron despedidos 920 trabajadores. Fuente: Agencia DIB

