El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre

Dos viajeros disfrutando de la naturaleza.

El Gobierno nacional oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. La medida se tomó en búsqueda de impulsar la actividad turística.

Pese a que su política era no hacer ningún tipo de cambio en este sentido, finalmente la administración libertaria cedió, en medio de la fuerte caída del turismo local en lo que va del año. En ese sentido, la semana pasada dispuso un cambio clave para los feriados: los trasladables que caigan en días de fin de semana podrán moverse en el calendario, si así lo define la Jefatura de Gabinete.

Este lunes, a través de la resolución 139/2025, la Jefatura de Gabinete publicó en el Boletín Oficial la decisión de cambiar la fecha del feriado del 12 de octubre que, en principio, por caer domingo no iba a trasladarse.

Con esta modificación, el fin de semana largo de octubre será desde el viernes 10 hasta el domingo 12, con el objetivo de que más personas puedan aprovechar el descanso y al mismo tiempo, se reactive el movimiento en destinos turísticos y comercios locales.

¿Qué otros feriados quedan en 2025? Pasados ya los feriados de agosto, habrá que esperar para la llegada de un nuevo feriado ya que en septiembre no hay ninguno. El primer feriado que aparece, justamente, es el 12 de octubre. ¿El resto? Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.

: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía. Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.

feriado por el Día de la Soberanía. Lunes 8 de diciembre : feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad. (DIB)

