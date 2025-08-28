jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 08:18

Feriados: ahora los trasladables que caigan el fin de semana podrán moverse

La Jefatura de Gabinete definirá en cada caso si se mueve al viernes anterior o al lunes posterior. Qué feriados quedan en este 2025.

Por Agencia DIB
El Gobierno nacional dispuso este jueves un cambio clave para los feriados: los trasladables que caigan en días de fin de semana podrán moverse en el calendario, si así lo define la Jefatura de Gabinete.

Según lo dispuso el Decreto 614/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó a que este tipo de feriados se muevan al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente. El cambio busca completar un vacío legal en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales, pero no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana.

El decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. La medida alcanza únicamente a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

La decisión se fundamenta en una interpretación sistemática del esquema vigente, que ya contempla el corrimiento de ciertos feriados para fomentar fines de semana largos. En ausencia de una pauta expresa sobre los feriados que coinciden con los días del fin de semana, el Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representa ir en contra del espíritu original de la norma.

En la práctica, esto significa que en adelante los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.

En este nuevo escenario, el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es el único feriado trasladable y que cae en fin de semana en lo que resta de 2025, por lo que podría ser el único alcanzado por esta normativa.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Pasados ya los feriados de agosto, habrá que esperar para la llegada de un nuevo feriado ya que en septiembre no hay ninguno. El primer feriado que aparece, justamente, es el 12 de octubre, que cae en domingo.

  • Domingo 12 de octubre: feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
  • Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.
  • Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad. (DIB)
