viernes 22 de mayo de 2026
22 de mayo de 2026 - 10:54

Ramallo: preocupación por el despido de 80 trabajadores en la industria metalúrgica

Se trata de Damluc, una contratista de Ternium. La UOM recurrió al Ministerio de Trabajo bonaerense por las indemnizaciones.

La planta de la empresa Ternium en General Savio, San Nicolás. - El Norte de San Nicolás -
La planta de la empresa Ternium en General Savio, San Nicolás. - El Norte de San Nicolás -

La firma Damluc Servicios y Mantenimientos, contratista de Ternium (el mayor fabricante de acero del país) en la localidad bonaerense de Ramallo, notificó el despido de gran parte de su personal, en su mayoría metalúrgicos, al argumentar una drástica baja en la actividad.

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Alrededor de 70 trabajadores metalúrgicos y a otra decena de administrativos y personal fuera de convenio recibieron en las últimas horas telegramas de despido, lo que valió la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La firma, radicada en el Parque Comirsa y que tenía como único cliente al gigante siderúrgico del grupo Techint en su planta industrial General Savio de Ramallo, justificó las desvinculaciones en “inconvenientes económicos y financieros propios de una progresiva y drástica baja en la actividad”.

En ese sentido, la seccional de San Nicolás de la UOM realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para resguardar los derechos de los afectados. El objetivo es que la firma les pague a los trabajadores la indemnización correspondiente.

El dato que encendió las alarmas del gremio es que las cartas documento se encuadraron bajo los parámetros del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta normativa regula los despidos por razones de fuerza mayor o por una disminución del trabajo que supuestamente no es imputable al empleador. En términos económicos, faculta a las empresas a abonar una indemnización reducida, equivalente a apenas el 50% de lo que fija la ley por antigüedad para un despido tradicional.

Fuente: Agencia DIB

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