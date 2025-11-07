viernes 07 de noviembre de 2025
7 de noviembre de 2025 - 11:18

Quilmes: despiden a 89 trabajadores de una empresa petroquímica

Se trata de la compañía Sealed Air Quilmes. Hubo conciliación obligatoria tras paro de trabajadores y todo quedó en stand by.

Por Agencia DIB
Compañía de embalajes protectores de alimentos.

La empresa petroquímica Sealed Air Quilmes, ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense, despidió esta semana a 89 trabajadores, alegando una reestructuración empresarial. Pero tras un paro de los operarios, se dictó la conciliación obligatoria a la espera de una negociación con la fábrica.

La medida de esta histórica compañía del Gran Buenos Aires afectó a una parte significativa de los 200 empleados operativos y 100 administrativos que integran la planta. Ante los despidos, los trabajadores iniciaron un paro total de actividades y el jueves fueron informados sobre la convocatoria a una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, en una asamblea general, el Sindicato del Personal Petroquímico anunció la conciliación obligatoria, medida que dispone la reincorporación provisoria de los despedidos mientras se desarrollan las negociaciones. Serán al menos dos semanas de negociaciones entre las partes.

La compañía de embalajes protectores de alimentos argumentó que la reestructuración implicará una reducción del 40%, aunque los empleados señalan que las jornadas laborales de 12 horas y los altos niveles de producción se mantienen desde hace años, lo que pone en duda la justificación productiva del ajuste. (DIB)

