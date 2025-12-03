miércoles 03 de diciembre de 2025
Día de las Personas con Discapacidad: Ian Moche y León Gieco cantaron juntos El Desembarco

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad.

León Gieco cantó junto a Ian Moche la canción El Desembarco, en el marco del día de las personas con discapacidad. (Imagen de video)

Ian, de 12 años, lleva adelante tareas de visibilización de la condición autista para lograr una sociedad más empática y amigable con las personas neurodiversas como él y las que tienen alguna discapacidad.

León Gieco fue impulsor de la iniciativa Mundo Alas, en la que compartió escenarios de todo el país y la producción de un documental con artistas con distintas discapacidades, que lograron respeto y notoriedad por sus logros escénicos.

Embed - Tráiler de la película Mundo Alas

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de esta conmemoración es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

En ese sentido Argentina declaró al 3 de diciembre como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad a través de la Ley 25.346/2000 para divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad, cuáles son sus derechos y de exigir su cumplimiento en toda la sociedad.

