domingo 24 de agosto de 2025
24 de agosto de 2025 - 13:11

Coimas en discapacidad: "Hay mucho por investigar", afirmó la madre de Ian Moche

Marlene Spesso denunció humillaciones en la ANDIS y pidió investigar las coimas reveladas en audios que comprometen al entorno presidencial.

Marlene Spesso junto a su hijo, Ian Moche, de 12 años, referente desde La Plata en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

El empresario Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. (Redes)

En medio de esa trama reapareció hoy la voz de Marlene Spesso, madre de Ian Moche, el joven activista de 12 años que desde La Plata se volvió referente en la defensa de los derechos de las personas con autismo. “Este gobierno no empatiza con el otro y pone bajo la lupa a las personas con discapacidad como si estuvieran mintiendo. Es tan inhumano y despreciable... es despreciable”, dijo en diálogo con Radio Futuröck. Y agregó: “Hay mucho por investigar”.

Spesso recordó su reunión con Spagnuolo en marzo y cómo planteaba que las personas con discapacidad debían ser absorbidas por empresas privadas. “También habló de quitar pensiones en lugar de adaptarlas al salario. Vi que no tenía la sensibilidad ni el conocimiento para estar en un área como discapacidad”, señaló.

En aquel encuentro, Spesso y su hijo Ian lo confrontaron sobre una frase hiriente: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado”, y le agregó irónicamente: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, según relató.

Ese cruce en marzo se convirtió en un punto clave del conflicto que, meses después, escaló por las sospechas de corrupción.

Hoy, la madre de Ian describió además prácticas humillantes en auditorías: “Le han pedido a personas en sillas de ruedas que se paren. Le sacaron la pensión a una nena electrodependiente por no presentarse, cuando debía ir una asistente social al domicilio. Es ignorancia, falta de empatía y de señalar con el dedo”.

Además, vinculó esa mirada con lo que luego sucedió públicamente: “Cuando salió en televisión a desmentir a un niño de 12 años, empecé a dudar de su integridad. Me parece que esto es la punta de algo: como el dicho ‘roban para la corona’. Hay mucho por investigar”.

La causa, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ya tuvo quince allanamientos en busca de pruebas sobre un presunto circuito de recaudación ilegal que habría tenido como intermediaria a la farmacéutica Suizo Argentino.

La historia de Marlene y su hijo arrastra un enfrentamiento directo con el presidente Javier Milei, que en junio usó su cuenta de X para acusar a Ian de estar “del lado de los kukas”. La familia respondió con una presentación judicial que quedó radicada en los tribunales federales de La Plata.

