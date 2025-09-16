Autismo e inclusión: Ian Moche se reunió con Axel Kicillof y Andrés Larroque

Ian Moche y sus padres se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. (X/@larroqueandres)

El niño platense Ian Moche , activista por una sociedad más empática y divulgador de información vinculada al autismo , se reunió este martes con el gobernador, Axel Kicillof , y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque .

Acompañad por su familia, Ian conversó con los funcionarios bonaerenses y la subsecretaria de Políticas Sociales del ministerio, Bernarda Meglia.

Desde la cartera de Desarrollo, publicaron una foto del encuentro, que fue replicada también en la cuenta de Instagram de Ian, que maneja su mamá Marlene.

"Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian. Kicillofok y Meglia recibimos a Ian Moche y su familia para charlar sobre proyectos y propuestas para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad . En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Gracias por la visita y la charla enriquecedora", indicaron en el mensaje.

Ian Moche se define como "autivista" por su labor en redes sociales y medios de comunicación, con ánimo de promover el respeto y el conocimiento sobre la condición autista y la neurodivergencia. Ahora tiene 12 años, pero comenzó hace unos tres años con su militancia, siendo partícipe de entrevistas y encuentros con funcionarios y legisladores, para aportar su granito de arena al desarrollo de políticas públicas.

En los últimos meses, el nombre y su rostro de Ian Moche se hicieron más visibles por la polémica que generó una entrevista por el canal La Nación + en la que participó el extitular de la Agencia Nacional de Discriminación (ANDIS), Diego Spagnuolo. El niño fue desacreditado y luego agredido por el propio presidente, Javier Milei, a través de la res social X. Esa situación llevó a la familia de Ian a judicializar el caso, y a pedir que el mandatario eliminara un posteo en esa red social. El juez falló en su contra y a favor de Milei, considerando que en redes sociales actúa como ciudadano y no como líder del poder Ejecutivo de un país.

¿Quién es Ian Moche?

Ian Moche es un niño autista, sensible, amante del arte y, por sobre todo, del respeto entre los seres humanos. Es un referente entre las personas Participó de decenas de programas de televisión y entrevistas, y realiza videos y vivos en su cuenta de Instagram para contar sus experiencias como niño neurodivergente.

Ian participó de la mesa de Mirtha Legrand, estuvo en varias oportunidades en Bendita TV, y en decenas de radios y canales de streaming de gran repercusión.

Entre las entrevistas en las que se lo puede conocer más a fondo están la del ciclo Caja Negra, conducido por el periodista Julio Leiva, y la charla con Gastón Pauls, para su programa Seres Libres.

Lejos de las agresiones y los malos tratos, Ian quedó atado a una polémica por agravio con el presidente Milei y ex titular de la ANDIS, Spagnuolo, hoy sospechado de corrupción. Ian Moche se sumó al pedido público al Gobierno nacional de distintas organizaciones que representan a personas con discapacidad de que considerara no vetar la Ley de Emergencia para el sector y desestimar el ajuste en prestaciones y tratamientos. (DIB)