jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 17:59

Día de la Seguridad Peatonal: cada año mueren 1.300 personas que circulan caminando por la vía pública

Un estudio de la Asociación Civil Luchemos por la Vida observó que sólo el 12% de los conductores otorgan la prioridad al peatón. Esto desmotiva a los peatones a caminar hasta la esquina o senda peatonal para cruzar, por lo que sólo un 10% de estos cruzan correctamente.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Concientizar a los ciudadanos sobre su vulnerabilidad como peatones y su responsabilidad de cruzar por las zonas seguras, respetando la señalización, es un desafío colectivo.&nbsp;

Concientizar a los ciudadanos sobre su vulnerabilidad como peatones y su responsabilidad de cruzar por las zonas seguras, respetando la señalización, es un desafío colectivo. 

Mejorar la infraestructura vial con sendas bien marcadas y semáforos peatonales, entre otras intervenciones, contribuye a la seguridad de los más vulnerables.

Mejorar la infraestructura vial con sendas bien marcadas y semáforos peatonales, entre otras intervenciones, contribuye a la seguridad de los más vulnerables.

Cada año, el tercer jueves de marzo, se conmemora el Día de la Seguridad Peatonal, para poner el foco en la problemática vial que sufre el eslabón más débil de la cadena: la persona que transita caminando.

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Salir a la calle representa el desafío de adaptarse a las normas del espacio compartido de la vía pública, junto a los demás integrantes del sistema. En el mundo, cada año, mueren más de 270.000 peatones. En Argentina, se estima que en 2025 cerca de 1.300 peatones murieron por causas viales, lo que representa más del 20% de todas las víctimas fatales que dejan los eventos de tránsito.

En las grandes ciudades, los peatones lideran las estadísticas de mortalidad. Lo cotidiano y habitual es que los conductores ignoren la prioridad peatonal. Un estudio de la Asociación Civil Luchemos por la Vida observó que sólo el 12% de los conductores otorgan la prioridad al peatón. Esto desmotiva a los peatones a caminar hasta la esquina o senda peatonal para cruzar, por lo que sólo un 10% de estos cruzan correctamente.

peatones

¿Favor u obligación?

La legislación de tránsito argentina, en línea con la de los demás países, establece que los vehículos deben darle la prioridad a los peatones que cruzan correctamente la calzada por las esquinas o sendas peatonales y con el semáforo a su favor. Cumplir con la normativa favorecería a notablemente a mejorar la Seguridad Vial, reduciendo la morbi-mortalidad de los peatones.

Peatón Luchemos por la Vida

Entre los desafíos para reducir las muertes de peatones en la vía pública, hay que lograr en forma comunitaria:

  • Controlar y sancionar a los conductores transgresores de la prioridad peatonal y de las velocidades máximas permitidas, para evitar que continúen estas muertes evitables.
  • Reducir la velocidad a 30 km/h en todas las calles del país, para disminuir las muertes y generar ciudades más seguras, verdes y habitables, conforme lo está peticionando especialmente nuevamente este año las Naciones Unidas y la OMS en todo el mundo, y que Luchemos por la Vida promueve en Argentina.
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Mejorar la infraestructura vial con sendas bien marcadas y semáforos peatonales, entre otras intervenciones, contribuye a la seguridad de los más vulnerables.

Mejorar la infraestructura vial con sendas bien marcadas y semáforos peatonales, entre otras intervenciones, contribuye a la seguridad de los más vulnerables.

  • Mejorar la infraestructura vial por medio de veredas amplias, iluminadas y mantenidas, con sendas bien marcadas, minimizar el entrecruzamiento de vehículos y peatones en zonas densamente pobladas y colocar semáforos peatonales, entre otras intervenciones, para la seguridad de los más vulnerables.
  • Concientizar a los ciudadanos sobre su vulnerabilidad como peatones y su responsabilidad de cruzar por las zonas seguras, respetando la señalización, sin distracciones como el uso del teléfono celular o auriculares que no permitan prestar atención a lo que ocurre en la escena de tránsito.

Fuente: Agencia DIB

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