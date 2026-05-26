Advertencia violeta en la provincia: ¿cuál es la diferencia entre niebla, neblina y bruma?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas horas, emitió un mensaje que enciende alarmas principalmente en la circulación vial y aérea. “El frío húmedo y la escasa circulación de aire favorecerán nieblas y neblinas durante este comienzo de semana”, expresó el organismo.

En su advertencia violeta , la entidad detalló que la mayor probabilidad de reducción de visibilidad se concentrará en gran parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el norte y este bonaerense; en Corrientes; el este de Chaco; Santa Fe y Entre Ríos.

En estos lugares, ya durante el anochecer del lunes y en la madrugada de este martes, la espesura de la humedad en ambiente disminuyó abruptamente la visibilidad, presentando un escenario que podría extenderse hasta el miércoles 27 , según las condiciones atmosféricas.

La advertencia del SMN ante estos fenómenos sugiere que pueden darse inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social, principalmente en la circulación vial y aérea.

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Tres fenómenos distintos

No obstante, hay tres fenómenos diferentes que guardan cierto parentesco, que son la niebla, la neblina y la bruma, pero, desde el punto de vista meteorológico, no son lo mismo.

La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a un kilómetro. La neblina es más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km. En otro orden, la bruma, es un conjunto de diminutas partículas de agua en suspensión o nubes a nivel del suelo. Se diferencia de la niebla y la neblina principalmente por tener una densidad mucho menor que la neblina y es más común que ocurra sobre el mar.

niebla neblina bruma

Recomendaciones

Frente a cualquier fenómeno meteorológico que afecte la visibilidad en rutas y autopistas (niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo.

(niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo. Es obligatorio el uso de las luces bajas , verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Nunca se deben encender las balizas.

, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Disminuir la velocidad gradualmente hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.

hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada. Tener en cuenta el señalamiento de niebla: es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida y se suele colocar en lugares con niebla frecuente.

Evitar hacer sobrepasos , fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos.

, fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos. Pisar suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras .

. Hacer sonar intermitentemente tu bocina y estar pendiente de los ruidos del entorno.

Fuente: Agencia DIB