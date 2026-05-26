martes 26 de mayo de 2026
26 de mayo de 2026 - 18:26

Advertencia violeta en la provincia: ¿cuál es la diferencia entre niebla, neblina y bruma?

En su advertencia violeta, el SMN detalló que la mayor probabilidad de reducción de visibilidad se concentrará en gran parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el norte y este bonaerense; en Corrientes; el este de Chaco; Santa Fe y Entre Ríos.

Por Agencia DIB
El emblemático edificio de la Estación de Trenes de la cuidad de La Plata borroneado por la niebla. (DIB)
El emblemático edificio de la Estación de Trenes de la cuidad de La Plata borroneado por la niebla. (DIB)
Las torres de la Basílica de Luján sumergidas en la niebla, en el foco del fotógrafo y piloto de drone Hernán Ruiz. (Instagram @hernanruizok)

Las torres de la Basílica de Luján sumergidas en la niebla, en el foco del fotógrafo y piloto de drone Hernán Ruiz. (Instagram @hernanruizok)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas horas, emitió un mensaje que enciende alarmas principalmente en la circulación vial y aérea. “El frío húmedo y la escasa circulación de aire favorecerán nieblas y neblinas durante este comienzo de semana”, expresó el organismo.

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En su advertencia violeta, la entidad detalló que la mayor probabilidad de reducción de visibilidad se concentrará en gran parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el norte y este bonaerense; en Corrientes; el este de Chaco; Santa Fe y Entre Ríos.

En estos lugares, ya durante el anochecer del lunes y en la madrugada de este martes, la espesura de la humedad en ambiente disminuyó abruptamente la visibilidad, presentando un escenario que podría extenderse hasta el miércoles 27, según las condiciones atmosféricas.

La advertencia del SMN ante estos fenómenos sugiere que pueden darse inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social, principalmente en la circulación vial y aérea.

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Tres fenómenos distintos

No obstante, hay tres fenómenos diferentes que guardan cierto parentesco, que son la niebla, la neblina y la bruma, pero, desde el punto de vista meteorológico, no son lo mismo.

La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a un kilómetro. La neblina es más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km. En otro orden, la bruma, es un conjunto de diminutas partículas de agua en suspensión o nubes a nivel del suelo. Se diferencia de la niebla y la neblina principalmente por tener una densidad mucho menor que la neblina y es más común que ocurra sobre el mar.

niebla neblina bruma

Recomendaciones

  • Frente a cualquier fenómeno meteorológico que afecte la visibilidad en rutas y autopistas (niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo.
  • Es obligatorio el uso de las luces bajas, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Nunca se deben encender las balizas.
  • Disminuir la velocidad gradualmente hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.
  • Tener en cuenta el señalamiento de niebla: es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida y se suele colocar en lugares con niebla frecuente.
  • Evitar hacer sobrepasos, fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos.
  • Pisar suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras.
  • Hacer sonar intermitentemente tu bocina y estar pendiente de los ruidos del entorno.

Fuente: Agencia DIB

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