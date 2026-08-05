Milei viaja a Colombia para la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei inicia este miércoles una nueva gira regional con actividades bilaterales en Ecuador y la asistencia a la jura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un nuevo paso para fortalecer el vínculo con mandatarios que comparten su ideología.

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Este miércoles a las 20, Milei y su comitiva viajan a Quito , donde el jueves a las 11, formarán parte de una jornada de trabajo y encuentros oficiales junto al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Al final de la tarde, la delegación argentina volará a Cali, Colombia. El viernes 7, a las 09, Javier Milei asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo de la República de Colombia , Abelardo de la Espriella, el liberal que con el 49,66% de los votos venció al candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

La toma de Gobierno no será en la capital, Bogotá, sino en Cali , por pedido del nuevo mandatario. De la Espriella argumentó que la decisión busca visibilizar el suroccidente colombiano y enviar una señal política hacia una de las regiones con mayores desafíos de orden público y presencia de grupos armados.

Entre los presidente latinoamericanos que confirmaron su asistencia, además de Milei, están Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Laura Fernández Delgado (Costa RIca), José Raúl Mulino (Panamá) y Nasri Asfura (Honduras).

Entre otros funcionarios también estarán Felipe VI, rey de España, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Durante los días en que Javier Milei estará fuera del país, Victoria Villarruel asume como presidenta interina, por lo que no estará en el Senado en la “caliente” sesión del jueves 6.

Fuente: Agencia DIB