Cierra una histórica fábrica en Campana donde trabajan 150 operarios

La multinacional Cabot y su sede en Campana.

En medio de una crisis en el consumo y crecimiento de las importaciones, una importante multinacional estadounidense anunció el cierre de su fábrica de más de 60 años, lo que impacta en unos 150 trabajadores. Se trata de Cabot Argentina, la única productora local de negro de humo, un insumo crítico para la fabricación de neumáticos y productos de caucho.

La decisión implica la pérdida de alrededor de 90 empleados directos y 60 indirectos que prestaban servicios de vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento. Y representa un fuerte impacto para el corredor industrial Zárate-Campana, una de las zonas fabriles más importantes del país.

La planta, inaugurada en 1962, fue la primera instalación que la multinacional abrió en América Latina y durante décadas abasteció a fabricantes de neumáticos y empresas del sector del caucho y plástico. Cabot producía negro de humo, un derivado petroquímico fundamental para reforzar el caucho utilizado en neumáticos y otros productos industriales.

En un comienzo, Cabot tenía una capacidad de 12.700 toneladas anuales y 83 empleados y en su mejor momento, alcanzó una producción de 85.000 toneladas anuales de negro de humo, lo que la convirtió en un gigante del sector. Abastecía a Bridgestone, Pirelli y FATE, empresa que hace semanas anunció su cierre.

Ante el cierre de la planta, el Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH) inició una vigilia en los portones. "Vamos a estar repudiando el cierre y apoyando a los trabajadores para mantener la fuente laboral", confirmó el secretario general del gremio, Mario Di Paolo. En este contexto, la semana que viene habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense para que la Provincia intervenga para buscar una salida para los operarios afectados. Fuente: Agencia DIB

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