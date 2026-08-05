El abogado de Candela Arizaga contradijo a Moyano: "No está todo aclarado"

Facundo Moyano sostiene a su pareja, que salió semidesnuda a la calle en un presunto "ataque de pánico".

Mientras continúa la investigación del episodio que involucra al dirigente sindical Facundo Moyano y a su pareja, la modelo Candela Arizaga , el abogado de la joven de 23 años confirmó que el examen toxicológico al cuerpo de la mujer detectó consumo de cocaína . Moyano, luego del allanamiento de su vivienda en el que no fueron encontradas drogas, dijo que “todo estaba aclarado”. Pero el letrado de la joven lo cruzó: “No todo está aclarado, alguien entró al departamento antes de que fuera allanado y sacó cosas” .

“ Consumieron solo cocaína . El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, afirmó Diego Storto el martes por la noche, en diálogo con la señal televisiva América .

El letrado aseguró que Arizaga estaba “destrozada” por lo ocurrido. “Estuve tres horas con ella durante la tarde tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió”, sostuvo.

Informó que se presentó en la causa como representante de la víctima bajo la figura de particular damnificado y cuestionó el desarrollo de la investigación. “No está todo aclarado”, señaló el abogado. “El fiscal dispuso un allanamiento a las 10 de la mañana y el operativo en el departamento fue hecho recién a las 16. Antes de eso tenemos registrada a una persona que ingresó a sacar cosas ”, afirmó. Además, habló de “irregularidades” y de objetos de Candela “que claramente ya no están en la vivienda”.

Storto también reveló el relato que le brindó Arizaga. “Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento”, señaló el letrado y reiteró que la joven “tiene aún un relato muy difuso de lo que pasó; está en shock”.

“Puedo asegurar que Candela no consumía drogas hasta que empezó la relación con este chico, que fue en enero de este año”, señaló el abogado de la joven.

“Un ataque de pánico”

Según el relato que Candela Arizaga le hizo a Storto, ella y Moyano fueron el domingo a ver el partido que jugó River en su cancha contra Rosario Central. Lugo de finalizado ese encuentro, concurrieron a la casa de él. “Comienzan a drogarse los dos. La situación, el consumo, se les fue de las manos. Se les acabó (la droga) y llamaron a este Pinocho (un supuesto dealer)”, prosiguió.

Al ser consultado sobre qué pasó para que ella saliera del departamento, tal como quedó grabado en los videos, Storto dijo que la joven “vivió una situación que no quiere vivir nunca más”. Agregó que Candela “no recuerda si había una tercera persona” en ese departamento. Y que la mujer habló de “un ataque de pánico”, que “venía acumulando miedo” y es ahí “cuando se larga a correr”.

La causa

Moyano había sido detenido en la madrugada de este martes y recuperó la libertad horas más tarde, luego de que Arizaga declarara ante la Justicia que no había sido golpeada ni privada de su libertad.

No obstante, el gremialista continúa procesado en la causa y deberá cumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercarse a la joven a menos de 300 metros.

Fuente: Agencia DIB