Industria en alerta: Pirelli suspende parte de su producción en el país

La fuerte caída en los niveles de consumo interno y el ingreso de productos importados continúan impactando de lleno en la estructura industrial argentina. Y esta vez, tras el cierre de Fate semanas atrás , la filial local del gigante de los neumáticos Pirelli tomó la decisión de suspender de manera parcial la producción en su histórica planta de Merlo.

La decisión que se acordó junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ( Sutna ) impacta en el predio bonaerense donde se desempeñan alrededor unos 650 operarios.

Las máquinas se apagarán el domingo y las tareas se reanudarán el martes , por lo que no operará ninguno de los tres turnos. Igualmente, se pagará el total de los salarios a la plantilla de trabajadores. Sin embargo, existe preocupación por la posibilidad de que las interrupciones se repitan durante las próximas semanas.

Desde la fábrica explicaron que la medida apunta a disminuir el volumen de producción, reducir costos energéticos y adecuar el stock de neumáticos a la demanda prevista para el resto del año. Y en ese sentido referenciaron la medida con el recorte de la producción en la terminal de Stellantis , donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008.

En Argentina, Pirelli es uno de los actores industriales más longevos. Llegó al país en 1910, operando inicialmente con la comercialización de artículos de caucho importados desde Milán. De acuerdo con los datos aportados por los trabajadores, hoy la producción ronda entre 3.500 y 4.000 neumáticos diarios, una cifra muy inferior a otros períodos de actividad de la planta.

Desde 2023, en la compañía ya se registraron alrededor de 700 despidos, en un contexto de retracción que afecta a toda la industria que, se estima, el 75% de las ventas en el país son neumáticos que provienen del exterior, en su mayoría de China.

Fuente: Agencia DIB