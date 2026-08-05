miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 15:18

El gobierno no consiguió los votos y retira el capítulo de extranjerización de tierras

El oficialismo excluyó de la sesión de mañana la iniciativa para habilitar un mayor porcentaje de sesión de tierras a extranjeros. Intentará votar el resto de los capítulos, relacionado con desaolojos y manejo de terrenos incendiados, entre otros puntos.

    Por Agencia DIB
    Patricia Bullrich, hoy en el Senado.&nbsp;

    Patricia Bullrich, hoy en el Senado. 

    Prensa Senado.

    En un giro de último momento, y ante la fuerte presión social instalada en torno al tema, la oposición dialoguista presiona a la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), para que desista de avanzar con el tratamiento en el recinto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, previsto para este jueves en la Cámara alta.

    Más noticias
    El puerto de Bahía Blanca.

    Paro de prácticos en puertos: el Gobierno amenaza con sanciones y ya hay impacto económico
    El intendente de La Plata, Julio Alak, junto a su par de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

    Alak: "Es insostenible que la Provincia aporte el 40% de los recursos y reciba el 20%"

    A pesar de que ya sabe que el oficialismo no tiene los votos para aprobar el polémico capítulo que relaja los límites a la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras, Bullrich resiste la presión e intenta encontrar una salida que le permita aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados.

    La endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Avila , que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica.

    Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa.

    A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

    La salteña Flavia Royon votaría en contra del capítulo sobre extranjerización de tierrasNoelia Guevara

    Como en un efecto dominó, el caso del pampeano Kroneberger tuvo repercusiones en el bloque Pro con su comprovinciana María Victoria Huala, que no quiere quedar en soledad votando a favor de un proyecto que se ha convertido en una suerte de mancha venenosa política.

    El catamarqueño Fama se encuentra impedido de viajar a Buenos Aires por problemas de salud, pero pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel de manera excepcional, medida que deberá refrendar el pleno del Senado, a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

    Noticia en desarrollo.

    Fuente: Agencia DIB.

    Temas
    Ver más

    Paro de prácticos en puertos: el Gobierno amenaza con sanciones y ya hay impacto económico

    Alak: "Es insostenible que la Provincia aporte el 40% de los recursos y reciba el 20%"

    Fuerzas Armadas: el Gobierno confirmó un bono extraordinario de $50.000

    Paro docente en todo el país y presión del Gobierno que advirtió que aplicará sanciones

    Georgieva destacó la "solidez" del programa económico del Gobierno de Milei

    Diputados de LLA presentaron un proyecto para que las multas impagas no impidan renovar el carnet de conducir

    Milei viaja a Colombia para la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella

    El radicalismo bonaerense se pone en marcha frente al "deterioro" de la gestión de Kicillof

    Dura respuesta de Argentina a Brasil a la rebaja de la relación diplomática

    El papa León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre

    Tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Su Santidad, el papa León XIV.

    El papa León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Vuelco de alto impacto en Mar del Plata: el conductor se salvó de milagro

    Vuelco de alto impacto en Mar del Plata: el conductor se salvó de milagro