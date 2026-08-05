El gobierno no consiguió los votos y retira el capítulo de extranjerización de tierras

En un giro de último momento, y ante la fuerte presión social instalada en torno al tema, la oposición dialoguista presiona a la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), para que desista de avanzar con el tratamiento en el recinto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, previsto para este jueves en la Cámara alta.

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A pesar de que ya sabe que el oficialismo no tiene los votos para aprobar el polémico capítulo que relaja los límites a la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras, Bullrich resiste la presión e intenta encontrar una salida que le permita aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados.

La endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Avila , que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo , habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica.

Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza , que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa .

A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

La salteña Flavia Royon votaría en contra del capítulo sobre extranjerización de tierrasNoelia Guevara

Como en un efecto dominó, el caso del pampeano Kroneberger tuvo repercusiones en el bloque Pro con su comprovinciana María Victoria Huala, que no quiere quedar en soledad votando a favor de un proyecto que se ha convertido en una suerte de mancha venenosa política.

El catamarqueño Fama se encuentra impedido de viajar a Buenos Aires por problemas de salud, pero pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel de manera excepcional, medida que deberá refrendar el pleno del Senado, a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

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Fuente: Agencia DIB.