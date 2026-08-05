"Nos reconocemos hermanos": se conoció el lema de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján

En vista a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján , que se realizará si todo sigue su curso normal el primer fin de semana de octubre , la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires dio a conocer el lema y la estampa oficial que guiarán este año la marcha hacia el Santuario. La frase elegida, “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” , invita “a la comunión, el reencuentro y la fraternidad entre los peregrinos”, según se informó.

Estupor en Sierra de la Ventana: debutó en un streaming y murió de un infarto en la transmisión

Según explicaron desde la organización, la consigna busca “reflejar el espíritu de un pueblo que, cada octubre, transforma los caminos hacia Luján en una expresión viva de unidad”. Allí, peregrinos de distintos orígenes, realidades e historias personales confluyen en un mismo recorrido que, según sostienen, “iguala” a todos como hijos de la Virgen.

El mensaje de este año, como cita El Civismo , remarca que, al llegar al Santuario y cobijarse bajo el manto de la Patrona de la Argentina, “las diferencias quedan atrás para dar paso a una fraternidad más profunda” .

A partir de la presentación, la estampa oficial y la oración vinculada al lema comenzarán a difundirse en distintos puntos del país como parte de la preparación espiritual previa a la peregrinación, que convoca cada año a cientos de miles de personas entre peregrinos y voluntarios. Estos últimos son quienes sostienen las paradas de apoyo y sanitarias a lo largo del trayecto.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se darán a conocer, a través de los canales oficiales y el sitio web de la peregrinación, los detalles sobre el recorrido, los horarios y las recomendaciones de salud, con el objetivo de garantizar una jornada segura y ordenada.

Más de 50 años de historia

La Peregrinación Juvenil a Luján se remonta al 25 de octubre de 1975, cuando cerca de 30.000 jóvenes partieron a pie desde el barrio porteño de Liniers hacia el Santuario, bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”.

Aquella primera convocatoria, impulsada por sacerdotes que buscaban canalizar la fe de los jóvenes en un contexto social convulsionado, dio origen a una tradición que no dejó de crecer.

Con el correr de los años, lo que había nacido como una iniciativa juvenil de la región metropolitana se convirtió en una cita multitudinaria que reúne a millones de fieles de todas las edades y provincias del país. Así, cada primer fin de semana de octubre, la Ruta Nacional 7 se transforma en un extenso río de peregrinos.

Fuente: Agencia DIB