miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 11:33

ARBA informó que vence el plazo para pagar con descuento la cuota 4 del Inmobiliario Urbano

Hasta este jueves 6 de agosto hay tiempo para pagar con hasta 10% de rebaja la cuarta cuota de la tasa. Se puede abonar de manera tanto virtual como presencial.

Por Agencia DIB
Oficinas en La Plata de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).
Oficinas en La Plata de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hasta este jueves 6 de agosto hay tiempo para abonar con descuento la cuota cuatro del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en su planta edificada como baldía.

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Quienes paguen en término y estén al día, obtendrán una bonificación del 10% con cualquier medio de pago que elijan.

Cómo abonar

Para cumplir con la obligación tributaria, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Aquellos contribuyentes que prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Fuente: Agencia DIB

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