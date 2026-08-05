miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 10:58

Juan Pablo II, el único papa que llegó a la Argentina

El papa polaco visitó dos veces nuestro país, en 1982 y 1987. Antes de Juan Pablo II, sólo Paulo VI había estado en Latinoamérica, cuando en 1968 clausuró en Bogotá el 39° Congreso Eucarístico Internacional.

Por Agencia DIB
Juan Pablo II en1987. Recorrió el país en el avión Tango 01.

Juan Pablo II en1987. Recorrió el país en el avión Tango 01.

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En 1982, Juan Pablo II ofició una multitudinaria misa en Luján.

En 1982, Juan Pablo II ofició una multitudinaria misa en Luján.

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En 1987, en Salta, con un poncho que le regalaron en esa provincia.

En 1987, en Salta, con un poncho que le regalaron en esa provincia.

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Por las calles de Córdoba en el Papamóvil, en 1987.

Por las calles de Córdoba en el Papamóvil, en 1987.

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En una de las mayores convocatorias que se recuerden -sólo superada por los festejos de Mundial 2022-, en 1987 Juan Pablo II dio una misa para un millón de personas en la avenida 9 de Julio.

En una de las mayores convocatorias que se recuerden -sólo superada por los festejos de Mundial 2022-, en 1987 Juan Pablo II dio una misa para un millón de personas en la avenida 9 de Julio.

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En toda su historia, la Argentina recibió la visita de un solo papa, Juan Pablo II. Pero dos veces y en circunstancias muy diferentes. En 1982, en plena Guerra de Malvinas. Y, en un viaje anticipado, en 1987, cuando el papa polaco concretó una trascendente gira pastoral.

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En total, sólo cuatro papas pisaron Latinoamérica: Paulo VI (1968), Juan Pablo II (18 viajes), Benedicto XVI (dos viajes, a Brasil, México y Cuba) y Francisco (5 viajes, a Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Chile y Perú). Hay que destacar que en América vive casi la mitad de los católicos del mundo.

El viaje de Juan Pablo II en 1982, en plena Guerra de Malvinas

En 1982, Juan Pablo II ofició una multitudinaria misa en Luján.

En 1982, Juan Pablo II ofició una multitudinaria misa en Luján.

El 11 de junio de 1982, cuando el conflicto del Atlántico Sur llevaba poco más de dos meses y la guerra entraba en su etapa final, Juan Pablo II aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. Era la primera vez que un Papa visitaba la Argentina y también uno de los viajes diplomáticos más delicados de su pontificado, informó Noticias Argentinas.

El pontífice polaco acababa de realizar un viaje pastoral al Reino Unido y, para evitar que ese gesto fuera interpretado como un respaldo a una de las partes, resolvió viajar también a la Argentina con un único objetivo: pedir el fin de la guerra y promover una salida pacífica al conflicto.

Fueron apenas 30 horas en el país pero con una agenda cargada: durante ese lapso celebró una multitudinaria misa en Luján, rezó por los caídos y los heridos de ambos bandos, se reunió con la Junta Militar encabezada por Leopoldo Galtieri, mantuvo un encuentro con el Episcopado argentino y volvió a insistir públicamente en la necesidad de alcanzar una solución negociada.

Durante su breve estadía ofició misas multitudinarias en la Catedral Metropolitana, en la Basílica de Luján y en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.

Antes de partir, el 12 de junio, dejó uno de los mensajes más recordados de aquella visita: pidió trabajar por una "paz justa, honrosa y duradera" y aseguró que tanto argentinos como británicos anhelaban el fin del conflicto. Dos días después, el 14 de junio de 1982, se produjo la rendición argentina en Malvinas.

En 1987 recorrió diez ciudades de Argentina

En 1987, en Salta, con un poncho que le regalaron en esa provincia.

En 1987, en Salta, con un poncho que le regalaron en esa provincia.

Con la democracia ya restablecida, Juan Pablo II regresó al país entre el 6 y el 12 de abril de 1987 para realizar una visita pastoral que llevaba preparándose durante varios años. Fue casi una semana con visitas a diez ciudades, luego de recorrer Chile: Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario.

Además de reunirse con el presidente Raúl Alfonsín, Juan Pablo II ofició misas, encuentros con jóvenes, trabajadores, religiosos, familias, empresarios, comunidades indígenas y representantes de distintos sectores sociales.

Por las calles de Córdoba en el Papamóvil, en 1987.

Por las calles de Córdoba en el Papamóvil, en 1987.

En cada ciudad fue recibido por multitudes al grito de “Juan Pablo II, te quiere todo el mundo”, mientras el Papamóvil recorría las calles de las diez ciudades argentinas.

En una de las mayores convocatorias que se recuerden -sólo superada por los festejos de Mundial 2022-, en 1987 Juan Pablo II dio una misa para un millón de personas en la avenida 9 de Julio.

En una de las mayores convocatorias que se recuerden -sólo superada por los festejos de Mundial 2022-, en 1987 Juan Pablo II dio una misa para un millón de personas en la avenida 9 de Julio.

En una de las mayores concentraciones religiosas de la historia argentina, Juan Pablo II clausuró la Jornada Mundial de la Juventud ante un millón de personas reunidas en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

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