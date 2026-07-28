Coronel Pringles: más de 40 intoxicados en un almuerzo solidario por un presunto brote de salmonella

Un evento solidario en Coronel Pringles terminó en una emergencia sanitaria, cuando más de 40 vecinos resultaron intoxicados después de un almuerzo organizado el domingo pasado con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento médico de una niña . Las primeras hipótesis apuntan a una intoxicación por salmonella , provocada por contaminación cruzada en la manipulación de los alimentos.

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Según medios locales, el brote se manifestó de forma repentina durante la tarde del domingo. A partir de las 18 horas, los servicios de salud locales registraron un flujo masivo e inusual de pacientes que presentaban cuadros agudos de gastroenteritis.

En diálogo con la prensa, el secretario de Salud de la comuna, Luis González Estevarena , afirmó: "Tuvimos una avalancha de consultas. En el Hospital Municipal atendimos exactamente a 31 pacientes -20 de ellos en el lapso de una sola hora-, a los que se suman reportes de atención en el sector privado. Estimamos que los afectados superan holgadamente las 40 personas ".

Los pacientes acudieron a la guardia con síntomas de vómitos, diarrea, fiebre o febrícula, dolor muscular y deshidratación . El periodo de incubación fue de aproximadamente seis horas tras el consumo de la comida.

No obstante el colapso inicial en los centros de atención, la gran mayoría de los cuadros evolucionaron de manera favorable. Solo un paciente pediátrico con condiciones de salud previas requirió internación debido a un cuadro de deshidratación.

Menú

Todos los afectados coincidieron en haber consumido el menú ofrecido en la campaña solidaria, compuesto por pollo, chorizos y ensaladas.

El secretario de Salud municipal señaló que la causa principal apuntaría a fallas en la manipulación de los alimentos que terminaron provocando una intoxicación por salmonella. La hipótesis más firme es una contaminación cruzada, es decir, uso de los mismos utensilios, falta de lavado de manos o contacto entre alimentos crudos y cocidos, lo que explicaría por qué tanto el pollo como las ensaladas y los chorizos distribuidos en la jornada terminaron contagiando a los comensales.

Investigación

Desde el mismo domingo a la noche, el área de Bromatología municipal comenzó a tomar muestras de los sobrantes de las viandas aportados por las familias afectadas y de los pollos que no llegaron a venderse. Además, se intervino preventivamente la carnicería proveedora de los insumos.

Mientras tanto, las autoridades solicitaron a quienes hayan adquirido porciones del bono solidario desechar inmediatamente cualquier alimento sobrante.

Y de acuerdo con un comunicado de la Municipalidad, “aún no se tienen certezas de las causas del incidente alimentario y es importante recordar que la cadena alimentaria incluye desde ‘la granja al plato’; es decir: en cualquier punto de la cadena, por lo que hasta tanto no tengamos información fehaciente no se puede determinar la causa”.

Fuente: Agencia DIB