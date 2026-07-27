La Liga de Intendentes se posiciona como cuarta fuerza del PJ provincial

Los 11 intendentes que integran la Liga, en la puerta de la Gobernación provincial. DIB Pilar, Cañuelas, San Vicente, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno, Dolores, Bahía Blanca, Monte Hermoso, La Costa y Merlo, representados en los 11 intendentes. DIB

Los 11 jefes comunales justicialistas bonaerenses que integran la Liga de los Intendentes se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y se posicionan como cuarta fuerza del PJ provincial. Desde ese espacio señalan que el próximo mandatario provincial debe salir de la experiencia territorial.

Pilar, Cañuelas, San Vicente, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno, Dolores, Bahía Blanca, Monte Hermoso, La Costa y Merlo, representados en los 11 intendentes. DIB Quiénes son los 11 intendentes Entre quienes conforman la Liga se encuentran Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Juan Pablo García (Dolores), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (La Costa), Marisa Fassi (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo).

Este grupo de mandatarios remarcan que el futuro de la Provincia debe construirse desde el territorio, con quienes día a día trabajan junto a los vecinos y dan respuestas a sus problemas. Por ese motivo, indican que el próximo gobernador o gobernadora tiene que surgir de conocer de primera mano las necesidades de los bonaerenses.

PASO: ¿sí o no? En la misma línea, los jefes comunales mencionados defienden las PASO como herramienta democrática para alcanzar el consenso, que garantiza la participación, permite que la sociedad defina las candidaturas y ordena los procesos electorales. En tanto, indican que debilitar esas reglas para obtener ventajas circunstanciales sólo empobrece la democracia y aleja a la política de la gente.

Por último, los 11 intendentes refuerzan la idea de construcción de un proyecto nacional, provincial y federal que vuelva a poner al Estado al servicio del desarrollo, la producción, el trabajo, la educación y la igualdad de oportunidades. Señalan que apuntan a una propuesta amplia para mejorar la vida de los bonaerenses y argentinos. Fuente: Agencia DIB

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