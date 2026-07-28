martes 28 de julio de 2026
28 de julio de 2026 - 09:22

Milei viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori donde no estará Lula

El presidente argentino comparte en Perú la ceremonia de asunción de Fujimori con otros líderes de la región.

Por Agencia DIB
En Perú, el presidente Milei volverá a ser el centro de atención durante la asunción de Keiko Fujimori.

En Perú, el presidente Milei volverá a ser el centro de atención durante la asunción de Keiko Fujimori.

Aunque la partida estaba prevista para este martes a la mañana, el presidente Javier Milei viajó el lunes por la noche hacia Lima, Perú, para presenciar la ceremonia oficial de la transmisión de mando presidencial de Perú a Keiko Fujimori.

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Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras). No estará el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien será representado por su canciller, Mauro Vieira.

La agenda de Milei en Perú

* A las 13, hora de Argentina, Milei tendrá una reunión bilateral con la flamante presidenta peruana.

* A las 14:45 comienza la ceremonia de toma del mando y la jura de Keiko Fujimori, en la sede del Congreso de la República. Cabe señalar que el 28 de julio es el Día de la Independencia en Perú.

* A las 18, el presidente argentino recibirá el grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres.

Este viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana. Además, Milei dará un paso más hacia la consolidación como una de los líderes de la derecha en la región.

Fuente: Agencia DIB

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