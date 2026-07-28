La Provincia formalizó el cierre del convenio con Nación para la liquidación de subsidios al transporte

Un colectivo transitando por las calles de La Plata.

El Gobierno bonaerense aprobó el acta de cierre del convenio de colaboración que mantenía con el entonces Ministerio de Transporte de la Nación para la liquidación y el pago de compensaciones tarifarias y del gasoil a precio diferencial destinado al transporte público de pasajeros por automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue oficializada mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

La decisión pone fin a un mecanismo de cooperación que había comenzado a fines de 2018, cuando, tras la firma del Consenso Fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispuso que, desde el 1° de enero de 2019, cada jurisdicción asumiera la definición de las compensaciones tarifarias y subsidios al transporte público de pasajeros.

En ese marco, la Provincia y el entonces Ministerio de Transporte nacional habían suscripto un convenio mediante el cual la Nación realizaba el cálculo de las compensaciones tarifarias que correspondían a las empresas de transporte urbano, provincial y municipal del AMBA, además de proveer los mecanismos para su liquidación y distribución. Por su parte, la administración bonaerense se encargaba de transferir esos fondos a las empresas prestatarias.

Diez prórrogas El acuerdo fue prorrogado en diez oportunidades mediante sucesivas adendas, que extendieron su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo provincial señaló que ese esquema dejó de ser necesario tras la creación, mediante el Decreto 3231/25, del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, que pasó a administrar directamente el sistema de subsidios para las líneas de jurisdicción provincial y municipal.

Como consecuencia de ese cambio, ambas partes firmaron el Acta de Cierre del convenio, en la que declararon finalizadas las obligaciones y compromisos asumidos durante su vigencia. Según el decreto, tanto las actividades previstas como la utilización de los recursos involucrados fueron cumplidas de manera satisfactoria. El decreto aprueba formalmente esa acta, suscripta el 7 de marzo de 2026, y dispone su incorporación como anexo de la norma. La medida lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y de los ministros bonaerenses de Transporte, Martín Marinucci; de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco. Fuente: Agencia DIB

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