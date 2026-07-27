Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello , un tipo de patología grave, que se define por el área del cuerpo en la que está localizada.

De acuerdo a datos publicados por el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el 75% de los cánceres de cabeza y cuello son causados por el consumo de tabaco y alcohol .

Desde la cartera que dirige Nicolás Kreplak recomendaron evitar los factores de riesgo para prevenirlos y, además, destacaron que "son diagnosticados con más frecuencia en personas que tienen más de 50 años de edad" .

Los pacientes con cáncer cuentan con el Instituto Provincial del Cáncer (IPC) , un organismo provincial creado en 2020, cuyo principal propósito es contribuir al cuidado de la salud de las personas con residencia en la provincia de Buenos Aires , con un enfoque de salud integral que contemple todas las etapas del proceso oncológico: promoción de la salud, prevención y detección temprana, diagnóstico, tratamiento oportuno, cuidados paliativos y acompañamiento a las personas con cáncer y a su entorno afectivo.

Cuenta con una línea de atención gratuita y diversos canales oficiales de contacto:

Línea telefónica gratuita: 0800 999 1576 (Lu a Vie de 8.30 a 15.30);

Mail: [email protected]

Instagram: @ipc_saludbap

X: IPC_SaludBAP

Células en común y región del cuerpo

Tal como describe el Instituto Nacional del Cáncer, los cánceres que en su conjunto se conocen como cánceres de cabeza y cuello suelen tener su origen en las células escamosas que recubren las superficies de la mucosa de la cabeza y el cuello como las del interior de la boca, la garganta y la laringe. A estos cánceres se les denomina carcinomas de células escamosas de la cabeza y el cuello.

Los cánceres de cabeza y cuello también se originan en las glándulas salivales, los senos o los músculos o los nervios de la cabeza y el cuello, pero estos tipos de cáncer son mucho menos comunes que los carcinomas de células escamosas.

¿Dónde se forman?

Cavidad oral: incluye los labios, los dos tercios frontales de la lengua, las encías, la mucosa en el interior de las mejillas y los labios, el piso de la boca debajo de la lengua, el paladar duro y la zona pequeña de la encía detrás de las muelas del juicio.

incluye los labios, los dos tercios frontales de la lengua, las encías, la mucosa en el interior de las mejillas y los labios, el piso de la boca debajo de la lengua, el paladar duro y la zona pequeña de la encía detrás de las muelas del juicio. Garganta (faringe): en las tres partes de la faringe: la nasofaringe; la orofaringe; y la hipofaringe.

en las tres partes de la faringe: la nasofaringe; la orofaringe; y la hipofaringe. Laringe (órgano fonador): la laringe es un conducto corto formado por cartílago justo debajo de la faringe en el cuello. La laringe contiene las cuerdas vocales. También tiene un pedazo de tejido pequeño, llamado epiglotis, que se mueve para cubrir la laringe y evitar que el alimento entre a las vías respiratorias.

la laringe es un conducto corto formado por cartílago justo debajo de la faringe en el cuello. La laringe contiene las cuerdas vocales. También tiene un pedazo de tejido pequeño, llamado epiglotis, que se mueve para cubrir la laringe y evitar que el alimento entre a las vías respiratorias. Senos paranasales y cavidad nasal: los senos paranasales son espacios huecos pequeños en los huesos de la cabeza que rodean la nariz. La cavidad nasal es el espacio hueco en el interior de la nariz.

los senos paranasales son espacios huecos pequeños en los huesos de la cabeza que rodean la nariz. La cavidad nasal es el espacio hueco en el interior de la nariz. Glándulas salivales: las glándulas salivales mayores se encuentran en el piso de la boca y cerca del maxilar (la mandíbula). Las glándulas salivales producen saliva.

Las causas más comunes

El consumo de alcohol y tabaco son los dos factores de riesgo más importantes para los cánceres de cabeza y cuello, sobre todo para el cáncer de cavidad oral, el cáncer de hipofaringe y el cáncer de laringe.

La infección por tipos de virus del papiloma humano (VPH) que causan cáncer, sobre todo el VPH de tipo 16, es un factor de riesgo de los cánceres de orofaringe que afectan las amígdalas o la base de la lengua. Además, la infección crónica por el VPH es responsable de casi el 70% de todos los cánceres de orofaringe.

Signos de alarma

Los síntomas del cáncer de cabeza y cuello son: un bulto en el cuello; una llaga en la boca o en la garganta que no sana y duele; dolor de garganta que no desaparece; dificultad para tragar; y cambio o ronquera en la voz. Estos síntomas también los pueden causar otras afecciones menos graves. Es importante consultar con el médico o el dentista sobre cualquiera de estos síntomas.

Tratamiento

El tratamiento del cáncer de cabeza y cuello puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia o una combinación de tratamientos. El plan de tratamiento para cada paciente depende de varios factores, incluso la ubicación del tumor, el estadio del cáncer, y la edad y la salud general de la persona.

Un dato llamativo es que los resultados de investigaciones indicaron que los pacientes con tumores de orofaringe por VPH tienen un pronóstico mucho mejor y una probabilidad mayor de curarse por completo que quienes tienen tumores no causados por el VPH que reciben el mismo tratamiento.

Fuente: Agencia DIB