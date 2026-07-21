Olavarría y Coronel Pringles: tres detenidos por causa de abuso sexual y difusión de material pornográfico

Tres detenciones por denuncia de abuso sexual en Olavarría y Coronel Pringles. Infoeme

Tres personas fueron detenidas durante allanamientos realizados de manera simultánea en la localidad de Loma Negra, partido de Olavarría, y en la ciudad de Coronel Pringles, en el marco de una causa por "abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico".

Según informó el sitio Infoeme, en Loma Negra fue arrestado un joven de 25 años, mientras que en Coronel Pringles fueron detenidos una mujer de 33 años y un hombre de 53.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Carlos Villamarín, y estuvieron a cargo de efectivos de la dependencia policial de Villa Alfredo Fortabat, con apoyo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, la Policía Local, la Subcomisaría de Sierras Bayas y la Estación de Policía Comunal de Coronel Pringles.

Los tres imputados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para esclarecer los hechos y definir los próximos pasos procesales de la causa.

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