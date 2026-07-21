martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 17:13

Olavarría y Coronel Pringles: tres detenidos por causa de abuso sexual y difusión de material pornográfico

Fue en el marco de una causa por "abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico".

Por Agencia DIB
Tres detenciones por denuncia de abuso sexual en Olavarría y Coronel Pringles.&nbsp;

Tres detenciones por denuncia de abuso sexual en Olavarría y Coronel Pringles. 

Infoeme

Tres personas fueron detenidas durante allanamientos realizados de manera simultánea en la localidad de Loma Negra, partido de Olavarría, y en la ciudad de Coronel Pringles, en el marco de una causa por "abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico".

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Según informó el sitio Infoeme, en Loma Negra fue arrestado un joven de 25 años, mientras que en Coronel Pringles fueron detenidos una mujer de 33 años y un hombre de 53.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Carlos Villamarín, y estuvieron a cargo de efectivos de la dependencia policial de Villa Alfredo Fortabat, con apoyo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, la Policía Local, la Subcomisaría de Sierras Bayas y la Estación de Policía Comunal de Coronel Pringles.

Los tres imputados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para esclarecer los hechos y definir los próximos pasos procesales de la causa.

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