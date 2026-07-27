lunes 27 de julio de 2026
27 de julio de 2026 - 16:13

Bolívar: ante el masivo envenenamiento de perros, los vecinos salen a la calle

En los últimos dos meses, en Bolívar hubo una quincena de casos de perros envenenados. En Argentina, el maltrato animal se castiga con hasta un año de prisión.

Por Agencia DIB
Las calles de Bolivar, conmovidas con la aparición de perros envenenados.

Las calles de Bolivar, conmovidas con la aparición de perros envenenados.

La Mañana

La ciudad de Bolívar está conmovida frente a nuevos casos de envenenamiento de perros que elevaron el número de mascotas y animales callejeros muertos a una quincena en dos meses. Por eso vecinos y la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (Sapaab) convocaron a una marcha para este martes en el Centro Cívico.

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La concentración está prevista a las 13, con el objetivo de visibilizar la gravedad de la situación y exigir el esclarecimto iende los hechos. En los últimos días se reiteraron los casos de intoxicación aguda, con cuadros que incluyen vómitos, convulsiones y la muerte de los animales en cuestión de minutos.

“No podemos vivir así, no pueden seguir matando animales sin ningún tipo de remordimiento, queremos justicia", expresaron desde Sapaab.

La matanza de perros lleva dos meses

En mayo se había registrado un episodio de mayor escala, con 13 perros intoxicados y 11 de ellos muertos. Desde entonces se reciben denuncias casi a diario, lo que hace presumir la acción deliberada de una o más personas que estarían arrojando comida contaminada.

A mediados de julio volvieron a aparecer los casos de envenenamiento. En total en estos días se registraron cuatro casos, todos con patrones similares: animales sanos que, tras ingerir restos de comida hallados en la vía pública, comenzaron a manifestar síntomas severos y murieron en poco tiempo.

Para encontrar a los responsables, se pidió a los vecinos revisar las cámaras de seguridad de sus casas o comercios. Por el momento no hay pistas concretas.

En la Argentina, el maltrato animal y la crueldad hacia los animales están penados por la Ley Nacional N° 14.346 (conocida Ley de Protección Animal) que establece una pena de hasta un año de prisión para quien cometa actos de maltrato o infligiere crueldad a los animales.

Fuente: Agencia DIB

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