Bolívar: ante el masivo envenenamiento de perros, los vecinos salen a la calle

La ciudad de Bolívar está conmovida frente a nuevos casos de envenenamiento de perros que elevaron el número de mascotas y animales callejeros muertos a una quincena en dos meses. Por eso vecinos y la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (Sapaab) convocaron a una marcha para este martes en el Centro Cívico.

El 75% de los cánceres de cabeza y cuello son causados por el consumo de tabaco y alcohol

La concentración está prevista a las 13, con el objetivo de visibilizar la gravedad de la situación y exigir el esclarecimto iende los hechos. En los últimos días se reiteraron los casos de intoxicación aguda , con cuadros que incluyen vómitos, convulsiones y la muerte de los animales en cuestión de minutos.

La matanza de perros lleva dos meses

En mayo se había registrado un episodio de mayor escala, con 13 perros intoxicados y 11 de ellos muertos. Desde entonces se reciben denuncias casi a diario, lo que hace presumir la acción deliberada de una o más personas que estarían arrojando comida contaminada.

A mediados de julio volvieron a aparecer los casos de envenenamiento. En total en estos días se registraron cuatro casos, todos con patrones similares: animales sanos que, tras ingerir restos de comida hallados en la vía pública, comenzaron a manifestar síntomas severos y murieron en poco tiempo.

Para encontrar a los responsables, se pidió a los vecinos revisar las cámaras de seguridad de sus casas o comercios. Por el momento no hay pistas concretas.

En la Argentina, el maltrato animal y la crueldad hacia los animales están penados por la Ley Nacional N° 14.346 (conocida Ley de Protección Animal) que establece una pena de hasta un año de prisión para quien cometa actos de maltrato o infligiere crueldad a los animales.

Fuente: Agencia DIB