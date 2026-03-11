Comenzó la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia para grupos de riesgo

Este miércoles 11 de marzo comenzó la campaña de vacunación antigripal en todos los distritos bonaerenses para las personas mayores de 65 años . La vacuna es gratuita y no se necesita orden médica para aplicársela.

Cabe señalar que este año se adelantó la inmunización , ya que se espera que el subclado k de la influenza A (H3 N2) comience a circular antes de la llegada del otoño, tal como ocurrió en el hemisferio norte.

Es importante que todas las personas que integran los grupos de riesgo se apliquen la vacuna anual obligatoria, ya que esta variante de la gripe A es nueva y, más allá de que las vacunas del anteriores son efectivas, es necesario reforzar la dosis con la nueva fórmula.

La vacuna antigripal reduce la posibilidad de desarrollar cuadros graves que pueden derivar en internaciones o fallecimientos y, de esa manera, evita el colapso de los sistemas sanitarios.

Si bien la vacuna no evita el contagio, merma los síntomas y el malestar de la enfermedad, así como la carga viral, por lo tanto cuanto mayor cantidad de personas estén vacunadas, menos circulación viral habrá.

La influenza A (H3N2) se está expandiendo por Argentina.

"Esta es una enfermedad que todos los años produce mucha internación y muchos casos graves, pero además tenemos la preocupación porque se ha visto en el hemisferio norte un aumento en la cantidad de casos, así que empezamos ahora el 11 con los primeros grupos, que son los mayores de 65 años y personal de la salud, y luego se irán incorporando el resto que son los que tienen entre 6 y 24 meses, las personas gestantes, y también las personas que tienen entre 24 meses y 64 años con enfermedades crónicas", explicó el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Comienza la campaña de vacunación antigripal en @BAProvincia. Desde este 11 de Marzo comienza el primer grupo y a partir del 23 de Marzo el segundo. La vacuna es gratuita y obligatoria.



La vacuna es gratuita y obligatoria. Toda la información podes encontrarla en https://t.co/aCPqJ2wiiz@Kicillofok pic.twitter.com/kMqIpBt1xZ — Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 10, 2026

"iremos de apoco, pero ya empezamos con los mayores de 65 años y el personal de salud; por favor, vayan a vacunarse, que si nos vacunamos todos, podemos transitar este periodo de una manera mucho más segura y mucho mejor", subrayó el funcionario provincial.

La vacuna está disponible en los 135 municipios bonaerenses, y los vacunatorios pueden consultarse y encontrarse por localidad en el siguiente listado: Vacunatorios_PBA.

La vacunación antigripal está dirigida a los grupos de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en estadio grave: niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y puérperas, personas con enfermedades de base de riesgo (enfermedades respiratorias, neurológicas, cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, insuficiencia renal crónica, entre otras), mayores de 65 años y personal de salud.

Cuidarse y cuidar a otros

Quienes presenten síntomas respiratorios deben limitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones sociales hasta la mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre, para evitar nuevos casos.

La vacunación es la medida más eficaz para evitar complicaciones, cuadros graves, hospitalizaciones y muertes durante la temporada de virus respiratorios.

Es importante destacar que las infecciones respiratorias pueden transmitirse no solo durante el período sintomático, sino también en etapas pre sintomáticas o a través de personas asintomáticas durante el período de incubación.

Las principales medidas para la prevención de Influenza A y otras infecciones respiratorias son el lavado frecuente de manos y la vacunación contra los virus que las causan: influenza, SARS-Co V-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo b, Bordetella pertussis (Coqueluche) y virus sincicial respiratorio, incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.

También se recomienda cubrir la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar; evitar compartir objetos personales como vasos, cubiertos u otros utensilios, y realizar la limpieza y desinfección regular de superficies de contacto mediante agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%. La adecuada ventilación de los ambientes, especialmente en espacios cerrados, constituye otra medida clave.

