miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 14:07

Insólito: un monumento bahiense a Alfonsin aparece dedicado a Sadam Husein en Google Maps

El homenaje al expresidente está ubicado en la rotonda de Cabrera y Fruet y fue inaugurado en 2023.

Por Agencia DIB
¿Alfonsín o Husein? El monumento en cuestión fue inaugurado en 2023.

¿Alfonsín o Husein? El monumento en cuestión fue inaugurado en 2023.

La sorpresa cunde en Bahía Blanca: el monumento al expresidente Raúl Alfonsín ubicado en la rotonda de Avenida Cabrera y Fruet aparece identificado en Google Maps como “Monumento a Sadam Husein". Desde la UCR local ya hicieron el reclamo por el error, que algunos atribuyen a IA y otros afirman que fue hecho manualmente por algún usuario como una broma.

Más noticias
El histórico titular de SUTEBA, Roberto Baradel. 

Se despide un histórico del sindicalismo docente bonaerense: Baradel dejará de ser titular de SUTEBA
tandil: nuevo centro de capacitacion terrestre destinado al personal de los aviones caza f-16

Tandil: nuevo Centro de Capacitación Terrestre destinado al personal de los aviones caza F-16
Embed

Según cuenta La Nueva, el hecho fue descubierto y luego viralizado por el usuario de la red social X @cuervodebahia. De inmediato todos fueron a verificar el hallazgo y se confirmó que en la aplicación de mapas el tributo al primer mandatario de la democracia desde 1983 aparece como dedicado al exdictador iraquí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervodebahia/status/2031510101127782405?s=20&partner=&hide_thread=false

En el propio hilo de X (ex Twitter) se puede ver que desde el radicalismo ya han hecho el reclamo. Asi lo confirmó, con captura de pantalla incluida, el referente de la UCR local Juan Cruz Lissarrague: “Ya iniciamos las gestiones”.

Lo más probable es que algún bromista, inspirado por el presunto parecido entre el estadista y el dictador iraquí, haya pensado en la broma de agregar la etiqueta en Google Maps. Ahora, desde la UCR tienen que modificarla.

“Queremos rescatar al Alfonsín ciudadano”

El monumento fue edificado en el año 2023 por el Comité Radical de Bahía Blanca para conmemorar al expresidente a 14 años de su fallecimiento.

La obra se ubica en la rotonda de Avenida Cabrera y Raúl Alfonsín (ahora Fruet). Durante aquel acto, destacaron que era una manera de "recordar a Alfonsín, no con un momento necrológico, ni de nostalgia, sino de reflexión, que permitiera pensar el presente y accionar hacia el futuro".

"Podemos rescatar al Alfonsín presidente, Alfonsín político, Alfonsín estadista. Pero me quiero quedar con el Alfonsín ciudadano. En tiempos convulsionados, de desconfianza hacia la clase política, Alfonsín aparece como un gigante cívico", señalaron al momento de su inauguración.

En el acto estuvieron presentes el mencionado Juan Cruz Lissarrague (por entonces presidente de la Juventud Radical), Pablo Daguerre (quien en ese momento era presidente de la UCR Bahía Blanca), Juliana Martín (Franja Morada) y Juan Pablo Baylac (dirigente radical).

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Se despide un histórico del sindicalismo docente bonaerense: Baradel dejará de ser titular de SUTEBA

Tandil: nuevo Centro de Capacitación Terrestre destinado al personal de los aviones caza F-16

Datos oficiales del municipio: Mar del Plata tuvo la peor temporada desde la pandemia

Berisso: delincuentes robaron un coche fúnebre y lo abandonaron a las pocas cuadras

Morena Rial logró la prisión domiciliaria y dijo que quiere estudiar una carrera universitaria

Lanús: identificaron a un adolescente sospechado de querer realizar una masacre escolar

Postergaron el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona: cuál es la nueva fecha

Comenzó la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia para grupos de riesgo

Vicente López: rescataron un pingüino rey en aguas del Río de la Plata

Fate advirtió sobre la presencia de material radioactivo en su planta

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un control de la VTV. 

Los cambios en la VTV no llegan a PBA: cómo siguen los plazos para hacerla

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La senadora Patricia Bullrich en Expoagro 2026. 

Patricia Bullrich dijo presente en Expoagro 2026 y subrayó el "compromiso" del Gobierno con el campo