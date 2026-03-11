Insólito: un monumento bahiense a Alfonsin aparece dedicado a Sadam Husein en Google Maps

¿Alfonsín o Husein? El monumento en cuestión fue inaugurado en 2023.

La sorpresa cunde en Bahía Blanca : el monumento al expresidente Raúl Alfonsín ubicado en la rotonda de Avenida Cabrera y Fruet aparece identificado en Google Maps como “Monumento a Sadam Husein" . Desde la UCR local ya hicieron el reclamo por el error , que algunos atribuyen a IA y otros afirman que fue hecho manualmente por algún usuario como una broma.

Según cuenta La Nueva , el hecho fue descubierto y luego viralizado por el usuario de la red social X @cuervodebahia . De inmediato todos fueron a verificar el hallazgo y se confirmó que en la aplicación de mapas el tributo al primer mandatario de la democracia desde 1983 aparece como dedicado al exdictador iraquí.

En el propio hilo de X (ex Twitter) se puede ver que desde el radicalismo ya han hecho el reclamo . Asi lo confirmó, con captura de pantalla incluida, el referente de la UCR local Juan Cruz Lissarrague : “Ya iniciamos las gestiones”.

Resulta que en Bahía Blanca, hicieron un monumento al gran Raúl Alfonsin. El problema? Que Google Maps no lo identifica bien.

Lo más probable es que algún bromista, inspirado por el presunto parecido entre el estadista y el dictador iraquí, haya pensado en la broma de agregar la etiqueta en Google Maps. Ahora, desde la UCR tienen que modificarla.

“Queremos rescatar al Alfonsín ciudadano”

El monumento fue edificado en el año 2023 por el Comité Radical de Bahía Blanca para conmemorar al expresidente a 14 años de su fallecimiento.

La obra se ubica en la rotonda de Avenida Cabrera y Raúl Alfonsín (ahora Fruet). Durante aquel acto, destacaron que era una manera de "recordar a Alfonsín, no con un momento necrológico, ni de nostalgia, sino de reflexión, que permitiera pensar el presente y accionar hacia el futuro".

"Podemos rescatar al Alfonsín presidente, Alfonsín político, Alfonsín estadista. Pero me quiero quedar con el Alfonsín ciudadano. En tiempos convulsionados, de desconfianza hacia la clase política, Alfonsín aparece como un gigante cívico", señalaron al momento de su inauguración.

En el acto estuvieron presentes el mencionado Juan Cruz Lissarrague (por entonces presidente de la Juventud Radical), Pablo Daguerre (quien en ese momento era presidente de la UCR Bahía Blanca), Juliana Martín (Franja Morada) y Juan Pablo Baylac (dirigente radical).

Fuente: Agencia DIB