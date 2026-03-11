miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 12:57

Fate advirtió sobre la presencia de material radioactivo en su planta

El escrito de la empresa Javier Madanes Quintanilla está dirigido a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La fábrica sigue tomada por los trabajadores.

Por Agencia DIB
La protesta de los trabajadores de Fate.

La advertencia fue presentada en una carta que Madanes Quintanilla envió a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), donde explica que en las instalaciones se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial” y alerta por el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio, tomado por los trababadores despedidos desde el 18 de febrero.

Si bien el presidente de Fate reconoce que, como licenciatarios, son responsables de “la seguridad radiológica y física”, y del “uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados”, asegura que esto no sería posible porque la “planta industrial se encuentra usurpada”.

“Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”, dice el escrito, y agrega que, entre sus responsabilidades, también recae la tarea de contar un ambiente apropiado y personal idóneo para ejecutar el acelerador.

La carta de Fate a la ARN llega después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro fallara en contra del desalojo de trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que mantienen ocupada la fábrica. La decisión representó un respaldo judicial al ejercicio del derecho a huelga.

Este no es el único revés que sufrió la empresa productora de neumáticos en las últimas horas, debido a que el Gobierno nacional confirmó que serán multados por no haber pagado los sueldos durante la etapa de conciliación obligatoria.

Fuente: Agencia DIB

