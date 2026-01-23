viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 17:19

Martha Cohen sobre la gripe A H3N2: "Se espera que la circulación comunitaria comience antes del otoño"

La especialista subrayó la importancia de la vacunación de los grupos de riesgo, para el cuidado individual y comunitario.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
gripe sintomas

La patóloga pediátrica argentina Martha Cohen analizó cómo avanza la circulación de la influenza A H3N2 subclado k, tras el fallecimiento de un turista español que había venido a pasar las fiestas a Mendoza.

Cohen sostuvo que tal como se esperaba, los primeros casos que se registraron en el país tuvieron vinculación con viajes al exterior, a países del hemisferio norte. No obstante, aseguró que, ante el deceso de este paciente, “es de esperar que la circulación comunitaria comience en el país antes del otoño”.

En ese sentido, la reconocida especialista expresó que “es importante vacunar a partir del mes de marzo, porque si sucede lo mismo que en Europa la epidemia de gripe se va a adelantar un mes.

En Argentina, la vacunación antigripal comienza a partir de marzo, y es la principal herramienta para prevenir formas graves, internaciones y muertes. Vacunarse a tiempo es un acto de cuidado individual y colectivo.

La vacunación es clave

El subclado k de la influenza A H3N2 fue detectado en el mes de agosto de 2025 en Australia, y en los últimos meses se expandió por 34 países, con fuerte incidencia en Europa, Estados Unidos y Canadá, que se encuentran en estación fría, en la que prevalecen los virus respiratorios.

En Argentina, hasta el momento, se diagnosticaron quince casos en ocho provincias y el fallecimiento de un hombre de 74 años, que se había contagiado en España, antes de viajar para las fiestas. El hombre, además de formar parte de los grupos de riesgo por la edad, presentaba una serie de condiciones de salud, como EPOC, cáncer de próstata y artritis, que complicaron el cuadro.

gripe vacuna nueva

La vacuna contra la influenza es obligatoria para grupos objetivo que pueden desarrollar cuadros severos de gripe. Por eso, deben vacunarse una vez al año:

  • Niños de 6 a 24 meses.
  • Embarazadas o puérperas.
  • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.
  • Adultos mayores de 65 años.
  • Personal de salud y estratégico.

Además, quienes no se hayan vacunado durante 2025 y deseen estar protegidos, aunque no estén en los grupos objetivo, pueden adquirir las vacunas antigripales de la temporada anterior en farmacias y contar con una dosis, para mitigar la transmisión y el desarrollo de síntomas más intensos.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión:

  • Mantener completos los esquemas de vacunación.
  • Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Fuente: Agencia DIB

