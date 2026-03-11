Expoagro: un remate histórico con más de 38.000 cabezas en un día

En el marco de Expoagro 2026 que se desarrolla en San Nicolás , la firma Colombo y Magliano llevó adelante una subasta histórica : se remataron 38.145 cabezas de hacienda , en lo que desde la organización consideran el remate ganadero más grande del mundo realizado en un día.

En total fueron 38.145 cabezas en 414 lotes , filmados en 15 provincias por más de 60 representantes de la firma para este remate especial. El mismo fue realizado desde las 9 de la mañana en la Carpa de Remates del predio ferial, y contó con clientes, dirigentes del agro y productores que se acercaron a ver el desarrollo de la subasta y los precios de cada categoría.

El evento comercial contó con varios conjuntos de hacienda certificados con los sellos Braford Suma, Tropa Brangus y Angus Certificado. “Más allá del volumen de la hacienda, la calidad de lo que vendimos hoy es algo para destacar”, sostuvo Juan Pedro Colombo, martillero y director de la firma consignataria , luego de un arduo trabajo en el cual compartió martillo con Carlos José Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán.

A las 23:30 horas se bajó el martillo del lote 414 y finalizó una gran jornada de ventas, que se extendió por más de 14 horas . “Hubo gente que nos acompañó desde la mañana hasta el último lote, y es muy lindo verlo, más allá de los más de 300 remitentes que tuvimos para este remate”, comentó Juan Pedro Colombo.

Promedios de precios de la hacienda en Expoagro

Algunos de los promedios que dejó el televisado especial de Colombo y Magliano SA en el marco de Expoagro, muestran a las categorías de machos con una fuerte demanda. En este caso, los terneros de hasta 180 kilos promediaron $7.379; los machos de 180 a 220 kilos, $6.996; los de 220 a 260 kilos, $6.668 y los terneros de más de 260 kilos, $5.975.

En los novillitos, los lotes de hasta 250 kilos promediaron los $6.270; de 250 a 290 kilos, $5.914; los de 290 a 330 kilos, $5.603 y los de más de 330 kilos, $5.771. Los novillos de hasta 350 kilos rondaron los $5.370; de 350 a 390 kilos, $5.000; de 390 a 430 kilos, $4.800 y de más de 430 kilos, $4.592.

En la categoría de terneros y terneras, los lotes más livianos -de hasta 180 kilos- promediaron $7.378, los de 180 a 220 kilos, $6.656; los de 220 a 260 kilos, $6.283 y los de más de 260 kilos, $5.376.

Las terneras se vendieron en promedio de $7.131 las de hasta 180 kilos; con un promedio de $6.290 las de 180 a 220 kilos y con $6.163 las de más de 220 kilos. Las vaquillonas de hasta 250 kilos promediaron $5.743; las de 250 a 290 kilos, $5.409 y las más pesadas $4.853. Las vacas de invernada, por su parte, promediaron $2.917 las más livianas y $3.058 las más pesadas.

También hubo lotes de vientres, que se vendieron muy bien: las vacas preñadas promediaron $1.993.330, con un máximo de $2.450.000; las vaquillonas preñadas tuvieron un promedio de $2.342.000, y un máximo de $2.600.000; y las vacas CUT $1.583.330. Por su parte, las vacas con cría se vendieron a un promedio de $1.675.000.

Fuente: Agencia DIB