miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 09:07

Deja de operar una histórica línea de colectivos: incertidumbre de 500 trabajadores

La empresa ‘El Nuevo Halcón’ oficializó su cierre definitivo y puso en venta la terminal de Quilmes para cancelar meses de sueldos atrasados.

Por Agencia DIB
La histórica Línea 148.

La histórica Línea 148.

La empresa “El Nuevo Halcón”, operadora de la línea 148, cerró sus puertas tras una crisis económica y un conflicto con sus trabajadores. La situación genera incertidumbre en unos 500 trabajadores y en miles de usuarios que utilizan el servicio que conecta Plaza Constitución con San Francisco Solano, atravesando barrios del sur del conurbano en Quilmes y Florencio Varela.

Más noticias
Los vecinos de Florencio Varela recuperan el servicio de colectivos.

Florencio Varela: el intendente Watson anunció la normalización del servicio de colectivos
Una ronda en el recreo de un colegio privado.

Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales

La empresa tenía una deuda con unos 500 empleados, que incluía el medio aguinaldo de diciembre y los salarios de enero y febrero. Incluso, para afrontar parte de esos compromisos, habría vendido su cochera ubicada en Quilmes.

Aunque la empresa dejará de operar, el servicio no desaparecería, sino que pasaría a manos de otras compañías. La propuesta presentada ante la Secretaría de Transporte de la Nación plantea dividir los recorridos entre distintas firmas.

El servicio que une Plaza Constitución con San Francisco Solano, y pasa por distintas zonas del Conurbano Sur, como Quilmes y Florencio Varela, sería repartido entre varias empresas: los trazos con destino a San Francisco Solano pasarían a la órbita de San Vicente, firma ligada al Grupo DOTA. Por su parte, las prestaciones hacia Florencio Varela quedarían bajo la gestión de Expreso Quilmes (línea 98), cuya titularidad comparten equitativamente DOTA y la SAES (administradora de la Línea 85).

En medio del conflicto, trabajadores de la empresa hablaron en Crónica TV y explicaron que la compañía ya no pudo sostener su funcionamiento. Leonel, delegado de los empleados, vinculó la crisis con los cambios en el sistema de subsidios al transporte. "La empresa ya no tuvo manera de sostenerlo. Todo viene a raíz de los subsidios y las compensaciones que se recortaron", afirmó.

Además, detalló cuáles eran las condiciones salariales antes de que estallara el conflicto. "El básico rondaba el millón trescientos mil pesos en mano, con viáticos, se iba a un promedio de entre un millón y medio y un millón seiscientos mil", indicó.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Florencio Varela: el intendente Watson anunció la normalización del servicio de colectivos

Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales

El 21 de abril habrá una misa en Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco

Mar del Plata: 20 años de prisión para el hombre que mató al hijo con discapacidad de su pareja

En la cárcel de Saavedra repararon un auto de Rally y en la primera carrera subió al podio

El Gobierno sancionó a FATE por incumplir el pago de salarios a los trabajadores

Morón: un hombre manoseó a una ciclista en pleno día y lo buscan por la patente del coche

La Plata: pedido de hasta 8 años de prisión para el exmarido de Carolina Piparo

Estafa en Lomas de Zamora: habló otra víctima de las tres gitanas que siguen prófugas

Empresa aérea anuncia conexión desde Aeroparque con Tres Arroyos y Coronel Suárez

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una ronda en el recreo de un colegio privado.

Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La histórica Línea 148.

Deja de operar una histórica línea de colectivos: incertidumbre de 500 trabajadores