Deja de operar una histórica línea de colectivos: incertidumbre de 500 trabajadores

La empresa “El Nuevo Halcón”, operadora de la línea 148 , cerró sus puertas tras una crisis económica y un conflicto con sus trabajadores. La situación genera incertidumbre en unos 500 trabajadores y en miles de usuarios que utilizan el servicio que conecta Plaza Constitución con San Francisco Solano , atravesando barrios del sur del conurbano en Quilmes y Florencio Varela .

La empresa tenía una deuda con unos 500 empleados , que incluía el medio aguinaldo de diciembre y los salarios de enero y febrero. Incluso, para afrontar parte de esos compromisos, habría vendido su cochera ubicada en Quilmes.

Aunque la empresa dejará de operar, el servicio no desaparecería , sino que pasaría a manos de otras compañías. La propuesta presentada ante la Secretaría de Transporte de la Nación plantea dividir los recorridos entre distintas firmas.

El servicio que une Plaza Constitución con San Francisco Solano , y pasa por distintas zonas del Conurbano Sur, como Quilmes y Florencio Varela, sería repartido entre varias empresas: los trazos con destino a San Francisco Solano pasarían a la órbita de San Vicente, firma ligada al Grupo DOTA. Por su parte, las prestaciones hacia Florencio Varela quedarían bajo la gestión de Expreso Quilmes (línea 98), cuya titularidad comparten equitativamente DOTA y la SAES (administradora de la Línea 85).

En medio del conflicto, trabajadores de la empresa hablaron en Crónica TV y explicaron que la compañía ya no pudo sostener su funcionamiento. Leonel, delegado de los empleados, vinculó la crisis con los cambios en el sistema de subsidios al transporte. "La empresa ya no tuvo manera de sostenerlo. Todo viene a raíz de los subsidios y las compensaciones que se recortaron", afirmó.

Además, detalló cuáles eran las condiciones salariales antes de que estallara el conflicto. "El básico rondaba el millón trescientos mil pesos en mano, con viáticos, se iba a un promedio de entre un millón y medio y un millón seiscientos mil", indicó.

Fuente: Agencia DIB