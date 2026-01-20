Súper gripe A H3N2: murió un turista de 74 años que había llegado de España para las fiestas

Los grupos de riesgo son los más vulnerables y pueden desarrollar casos graves de gripe, que requieran internación.

Un turista de 74 años que había arribado desde España a Mendoza para pasar las fiestas de Fin de Año y que había sido diagnosticado con gripe A H3N2 , subclado K, falleció en las últimas horas. De este modo, se convierte en la primera víctima fatal en Argentina de la variante que actualmente predomina en el invierno del hemisferio norte, por su alta transmisibilidad.

El Ministerio de Salud de la provincia cuyana confirmó el caso el viernes 2 de enero , 16 días después de su internación. Según informaron desde el Hospital Ramón Carrillo a medios locales, 48 horas después de la llegada del hombre a la provincia para visitar a su familia comenzó a presentar signos de fiebre , por lo que se trasladó al Hospital Central.

Los médicos derivaron al paciente al centro asistencial de Las Heras, donde permaneció internado desde el 17 de diciembre. Allí cursó un cuadro de neumonía con fiebre, dificultades respiratorias y dolores corporales. La cartera de Salud mendocina informó en su momento que “el paciente se agravó debido a que presentaba comorbilidades como EPOC, cáncer de próstata y artritis” .

El ministerio destacó que "el caso no era autóctono sino importado , proveniente de Europa, donde la gripe A H3N2 subclado K es la responsable de la mayor cantidad de contagios". Con respecto a la posibilidad de circulación de otros casos, desde el Departamento de Epidemiología indicaron que hay vigilancia epidemiológica permanente, que permite estar alerta y prevenir sobre nuevos casos”.

Mientras tanto, el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado esta semana confirmó 28 casos de influenza A (H3N2) subclado K en 14 provincias argentinas. Durante el periodo del 18/12/2025 al 16/01/2026 el Instituto ANLIS Malbrán secuenció los genomas correspondientes a 50 casos de Influenza A (H3N2). De esos 50 casos secuenciados, 28 corresponden al subclado J.2.4.1 (K), 19 al subclado J.2.3, 2 al subclado J.2 y uno al subclado J.2.2.

Los casos correspondientes al subclado K se distribuyeron en provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Trece infecciones por esta nueva gripe se diagnosticaron en personas internadas y quince en pacientes ambulatorios. La mayoría de estos casos se concentran en los mayores de 60 años, seguido por los menores de 10 años.

La gripe produce síntomas respiratorios y fiebre y requiere reposo.

La vacuna, la clave

El Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto ANLIS Malbrán, entidad encargada de analizar las muestras que determinaron la circulación del virus de influenza A (H3N2) subclado k en el país, emitieron una serie de recomendaciones para que la población se mantenga informada sobre la presencia de esta variante gripal, para prevenir contagios y proteger a las personas de riesgo.

En esa línea, indicaron en un comunicado conjunto: "Frente a la nueva variante de influenza A (H3N2), mantené las medidas de cuidado. La vacunación antigripal anual es clave para la población con indicación de inmunización. Las vacunas son gratuitas. Ante síntomas respiratorios, consultá al sistema de salud. Elegí cuidarte".

vacunacion infantil La vacunación infantil, clave para la salud.

Como indicación general, la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones remarcó que hay que mantener las medidas de cuidado habituales frente a los virus respiratorios, aunque sea verano:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Cubrirse con el pliegue del codo la boca y la nariz al estornudar.

Evitar compartir objetos personales.

Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.

Ventilar adecuadamente los ambientes.

Fuente: Agencia DIB