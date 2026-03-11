Vicente López: rescataron un pingüino rey en aguas del Río de la Plata

Un pingüino rey fue encontrado en el Río de la Plata a la altura de la localidad bonaerense de Vicente López , muy lejos de su hábitat natural y, al tratarse de un animal en situación de varamiento y riesgo, Defensa Civil (DC) realizó su rescate.

En el operativo, DC trabajó conjuntamente con la Fundación Temaikén . Se derivó al animal al Centro de Recuperación de Especies de la fundación donde fue evaluado por el equipo veterinario y se inició su proceso de rehabilitación, con el objetivo de recuperar su estado de salud y poder definir los pasos posteriores para su recuperación.

Actualmente, el animal se encuentra en proceso de estabilización , con chequeo veterinario y análisis realizados, todos con resultados favorables, mientras que está siendo hidratado y alimentado para que recupere fuerzas.

Se indicó que el pingüino presentaba signos de haber finalizado recientemente su proceso de muda , algo normal en la especie y, tras este período, suelen encontrarse más delgados y debilitados, por lo que es probable que, en ese estado, haya sido arrastrado por las corrientes hacia el interior del Río de la Plata .

En el informe se indicó que, una vez que esté recuperado, será liberado en playas del sur de la provincia de Buenos Aires, ya que esta es una zona a la que la especie habitualmente llega durante su etapa de alimentación. Se trata de un área apta y segura para que el animal continúe con su ciclo natural. Desde allí puede retomar sus desplazamientos en el mar y eventualmente regresar por sus propios medios a las islas subantárticas donde se encuentran sus colonias reproductivas.

Subantártica

Se trata de una especie subantártica, es decir, que vive principalmente en islas frías ubicadas entre la Antártida y los continentes del hemisferio sur. Las colonias más cercanas a la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en las Islas Georgias del Sur, Malvinas y Sandwich del Sur. También existen registros de presencia en Tierra del Fuego.

Durante sus desplazamientos para alimentarse, estos pingüinos pueden recorrer grandes distancias en el mar y suelen dirigirse a zonas de alta productividad, como la convergencia de corrientes del Mar Argentino, donde hay abundancia de alimento.

Por este motivo, ocasionalmente pueden aparecer ejemplares alimentándose frente a la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB