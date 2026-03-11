miércoles 11 de marzo de 2026
Vicente López: rescataron un pingüino rey en aguas del Río de la Plata

El ave fue derivada al Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikén. Más adelante será liberado en playas del sur bonaerense, para que retorne a su hábitat.

Por Agencia DIB
Un pingüino rey fue encontrado en el Río de la Plata a la altura de la localidad bonaerense de Vicente López, muy lejos de su hábitat natural y, al tratarse de un animal en situación de varamiento y riesgo, Defensa Civil (DC) realizó su rescate.

En el operativo, DC trabajó conjuntamente con la Fundación Temaikén. Se derivó al animal al Centro de Recuperación de Especies de la fundación donde fue evaluado por el equipo veterinario y se inició su proceso de rehabilitación, con el objetivo de recuperar su estado de salud y poder definir los pasos posteriores para su recuperación.

Actualmente, el animal se encuentra en proceso de estabilización, con chequeo veterinario y análisis realizados, todos con resultados favorables, mientras que está siendo hidratado y alimentado para que recupere fuerzas.

Arrastrado por las corrientes

Se indicó que el pingüino presentaba signos de haber finalizado recientemente su proceso de muda, algo normal en la especie y, tras este período, suelen encontrarse más delgados y debilitados, por lo que es probable que, en ese estado, haya sido arrastrado por las corrientes hacia el interior del Río de la Plata.

En el informe se indicó que, una vez que esté recuperado, será liberado en playas del sur de la provincia de Buenos Aires, ya que esta es una zona a la que la especie habitualmente llega durante su etapa de alimentación. Se trata de un área apta y segura para que el animal continúe con su ciclo natural. Desde allí puede retomar sus desplazamientos en el mar y eventualmente regresar por sus propios medios a las islas subantárticas donde se encuentran sus colonias reproductivas.

Subantártica

Se trata de una especie subantártica, es decir, que vive principalmente en islas frías ubicadas entre la Antártida y los continentes del hemisferio sur. Las colonias más cercanas a la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en las Islas Georgias del Sur, Malvinas y Sandwich del Sur. También existen registros de presencia en Tierra del Fuego.

Durante sus desplazamientos para alimentarse, estos pingüinos pueden recorrer grandes distancias en el mar y suelen dirigirse a zonas de alta productividad, como la convergencia de corrientes del Mar Argentino, donde hay abundancia de alimento.

Por este motivo, ocasionalmente pueden aparecer ejemplares alimentándose frente a la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

