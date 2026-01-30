Gripe: advierten que están aumentando los casos de gripe en menores de 10 años y mayores de 60

La aparición de una nueva variante de influenza A genera desde diciembre gran preocupación en países del el hemisferio norte y, varios especialistas, ya indicaron que, en Argentina y las Américas será necesario anticipar la vacunación de cara al invierno para evitar que se tense el sistema sanitario y poder controlar la circulación de este virus modificado, que tiene una tasa más alta de contagio.

La Sociedad Argentina de Pediatría ( SAP ) advirtió a través de un documento que la gripe está aumentando y afectand o principalmente a menores de 10 años y mayores de 60, rango etario dentro de los grupos de riesgo que deben darse la vacuna antes de la llegada el invierno.

Según precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS) , hay mayor circulación de virus respiratorios en el hemisferio norte y una temporada 2025 -2026 con actividad más temprana de virus respiratorios que otros años. Asimismo, según los datos difundidos por el organismo internacional, predomina la influenza A (H3N2) subclado K, en Europa y Asia , donde siguen siendo altas las internaciones por infecciones respiratorias, sobre todo en mayores de 65 años.

En tanto, la SAP subrayó que en Argentina circula el virus de la gripe o influenza en forma sostenida . "Durante 2025 hubo casos todo el año y hacia fin de año apareció la influenza A (H3N2)", precisó el organismo. En esa línea, indicó que de acuerdo a los datos del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), "en las últimas semanas del año 2025 y hasta el 16 de enero de 2026, de los 72 casos analizados, 44 correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), la nueva cepa que sorprendió al hemisferio norte; 25 al subclado J.2.3, 2 al subclado J.2; y uno al subclado J.2.2..

Los casos del subclado K o nueva variante conocida como "súper gripe" fueron detectados en jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Trece de estos casos se diagnosticaron en personas internadas y 15 en pacientes ambulatorios. La mayor proporción se concentró en personas mayores de 60 años y niños menores de 10 años.

Medidas generales de prevención

Es importante destacar que las infecciones respiratorias pueden transmitirse no solo durante el período sintomático, sino también en etapas pre sintomáticas o a través de personas asintomáticas durante el período de incubación.

Las principales medidas para la prevención de Influenza A y otras infecciones respiratorias son el lavado frecuente de manos y la vacunación contra los virus que las causan: influenza, SARS-Co V-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo b, Bordetella pertussis (Coqueluche) y virus sincicial respiratorio, incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

También se recomienda cubrir la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales como vasos, cubiertos u otros utensilios, y realizar la limpieza y desinfección regular de superficies de contacto mediante agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%. La adecuada ventilación de los ambientes, especialmente en espacios cerrados, constituye otra medida clave.

Cuidarse y cuidar a otros

Las personas con síntomas respiratorios deben limitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones sociales hasta la mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre, para evitar nuevos casos.

La vacunación es la medida más eficaz para evitar complicaciones, cuadros graves, hospitalizaciones y muertes durante la temporada de virus respiratorios.

La vacunación antigripal está dirigida a los grupos de mayor riesgo de enfermedad grave: niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personas con enfermedades de base de riesgo (enfermedades respiratorias, neurológicas, cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, insuficiencia renal crónica, entre otras), mayores de 65 años y personal de salud.

La vacuna antigripal disponible actualmente, ha demostrado protección para Influenza A H3N2, subclado K, por lo que es sumamente importante contar con la inmunización.

